ABD'den Huawei dahil altı Çin firmasına yasak

ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC) yaptığı açıklamada, Çin'in gözetim, güvenlik ekipmanları üreticisi Dahua Technology, güvenlik kameraları üreticisi Hangzhou Hikvision Digital Technology ve telekom şirketi Hytera Communications tarafından üretilen ürünlerin satışını ve ithalatını yasakladı.

FCC Başkanı Jessica Rosenworcel yaptığı açıklamada, "Bu yeni kurallar, Amerikan halkını telekomünikasyon içeren ulusal güvenlik tehditlerinden korumak için devam eden eylemlerimizin önemli bir parçasıdır" dedi.

Huawei yorum yapmaktan kaçınırken, Hikvision yaptığı açıklamada ürünlerinin ABD'nin ulusal güvenliğini tehdit etmediğini savunarak, "Bu karar, ABD’nin ulusal güvenliğini korumaz, sadece Amerikalı küçük şirketler, yerel yönetimler, okullar ve bireysel kullanıcılar için güvenlik kamerası sistemlerine erişimi çok daha pahalı hale getirir” ifadeleri kullanıldı.

ABD yönetimi, bu firmaları Çin yönetimi ile yakın ilişkiler kurmakla suçlarken, şirketlerin casusluk ve sabotaj yapma riski olduğunu savunuyor.

Söz konusu yasakların geriye dönük olmadığı ve listelenen firmaların daha önce ABD’de satışı onaylanmış ürünlerinin satışının devam edeceği ancak bu izinlerin de ilerleyen süreçlerde iptal edilebileceği belirtiliyor.