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ABD'den Hatay merkezli depremlerle ilgili destek açıklaması

Hatay'ı peş peşe sarsan depremlerin ardından ABD'den Türkiye'ye destek mesajı geldi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, depremle ilgili derin kaygı duyduklarını belirterek, ABD'nin bu kapsamda desteklerinin devam edeceğini bildirdi

Giriş: 21.02.2023 - 02:29 | Güncelleme: ABONE OL
ABD'den Hatay depremleri sonrası destek mesajı
ABD'den Hatay depremleri sonrası destek mesajı
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AA

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Türkiye ve Suriye'yi etkileyen, Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki depremle ilgili derin kaygı duyduklarını belirterek, ABD'nin bu kapsamda desteklerinin devam edeceğini söyledi.

AA'nın haberine göre; Sullivan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Türkiye ve Suriye'de zaten harap olan bölgeleri etkileyen deprem haberleri dolayısıyla derinden kaygı duyduk." dedi. Sullivan, depremler dolayısıyla ABD'nin tam desteğinin devam edeceğinin altını çizdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), Hatay'ın Defne ilçesinde 20 Şubat saat 20.04'te 6,4 büyüklüğünde ve saat 20.07'de Samandağ ilçesinde 5,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini açıklamıştı. Depremler, Suriye, Ürdün, Irak, Filistin, İsrail ve Mısır'da da hissedilmişti.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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