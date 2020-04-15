ABD'den Guatemala'ya sınır dışı edilenler için uçak seferleri tekrar başladı

ABD’nin, sınır dışı ettiği Guatemala vatandaşlarından bazılarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesinin ardından askıya aldığı uçuşlara, sosyal mesafe tedbirlerine uymadan tekrar başladığı bildirildi.

Guatemala Sağlık Bakanı Hugo Monroy, ABD’li yetkililerden sınır dışı edilen göçmenlerin 25 kişiyi geçmeyecek şekilde uçaklara alınmasını istediklerini fakat bu taleplerinin dikkate alınmadığını açıkladı.

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Brownsville ve El Paso kentilerinden 2 uçak geldiğini belirten Monroy, bunlardan birinde 76, diğerinde 106 göçmenin olduğunu aktardı.

Monroy, gelenlerden 3 kişide virüs belirtileri tespit edildiğini ve hemen hastaneye sevk edildiklerini söyledi.

Öte yandan Guatemala Göç Enstitüsü, ABD'den gönderilen göçmenler arasında refakatsiz çocukların olduğunu açıkladı.

ABD'den geçen hafta sınır dışı edilen Guatemala vatandaşında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi üzerine uçuşlar askıya alınmıştı.

Guatemala'da Kovid-19 vaka sayısı 167'ye yükselirken 5 kişi hayatını kaybetti.