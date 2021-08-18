Son dakika bilgilerine göre, ABD Büyükelçiliği, 'Göçmen anlaşması iddiasına ilişkin iddiaları yalanlayarak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden arasındaki anlaşma iddiaları temelsizdir" açıklaması yapıldı.



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