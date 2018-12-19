19 ARALIK 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
ABD, yoğun göç aldığı El Salvador, Guatemala, Meksika ve Honduras gibi ülkelerde ekonomik ve sosyal şartların düzelmesi için 10,6 milyar dolarlık yatırım yapacak.
ABD'nin yatırımlarının 5,8 milyar dolarlık bölümü "Kuzey Üçgeni" olarak bilinen El Salvador, Guatemala ve Honduras için ayrıldı. AA'nın haberine göre; 4,8 milyar dolar da Meksika'ya, ülkenin güneyinde yapılacak büyük yatırımlar için aktarılacak. Meksika ve ABD arasında sağlanan Birleşik Kalkınma Planı çerçevesinde yapılacak toplam yatırım miktarı 35,6 milyar dolara ulaşacak.
İki ülke arasında varılan anlaşma Meksiko'daki Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlenen basın toplantısında Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard tarafından duyuruldu.
Ebrard, "ABD, özel sektör ve kamu kaynakları aracılığı ile Kuzey Üçgeni'nde kurumsal reformlar ve ekonomik gelişim için toplamda 5,8 milyar dolarlık destek sağlamayı taahhüt etti." dedi.
MEKSİKA'NIN GÜNEYİNE 4,8 MİLYAR DOLAR
Bakan Ebrard, Meksika hükümetinin, ülkenin güneyinde daha fazla istihdam oluşturmak ve altyapıyı güçlendirmek için ABD hükümeti ile iş birliğini artıracağını söyledi.
Hükümetin, ülkenin güneyi için 25 milyar dolarlık yatırım yapacağını hatırlatan Ebrard, bu bölgeye ABD'nin sağlayacağı yatırım desteğinin 4,8 milyar doları bulacağını kaydetti.
ABD VE MEKSİKA KABİNE ÜYELERİ TOPLANACAK
Ebrard toplamda 35,6 milyar doları bulan bu yatırımların yönetimi ve gözlemi için iki ülke arasında üst düzey bir çalışma grubu oluşturulacağını kaydetti.
ABD'li ve Meksikalı kabine üyelerinin ocak ayı sonunda bir araya geleceğini de duyuran Ebrard, bu toplantıda Orta Amerika ülkelerinden kuzeye göç oluşturan faktörlere çare bulunması için birlikte hareket edilmesinin ele alınacağını aktardı.
Meksikalı Bakan, kabinelerin hangi üyelerinin bir araya geleceğine yönelik bir bilgi paylaşmadı.
Öte yandan, anlaşmaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımlarda da bulunan Ebrard, "Birleşik Kalkınma Planında El Salvador, Guatemala ve Honduras ile birlikte çalışılacak. Kardeş ülkeler kendi projelerine karar verecek. Artık onların gelişimi için sağlam bir uluslararası desteğin olduğu yeni bir süreç başlıyor." ifadelerini kullandı.
ABD DIŞİŞLERİNDEN AÇIKLAMA
Meksika ile sağlanan mutabakata ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da göç, uyuşturucu kaçakçılığı ve uluslararası suçlarla mücadelede bölgesel ve kapsayıcı bir inisiyatifin önemine dikkat çekildi.
Orta Amerika ülkelerindeki ekonomik refahın, güvenliğin artırılması ve bölge halkı için daha fazla fırsat oluşturulması amacıyla Meksika ile çalışılacağı vurgulanan açıklamada ayrıca Meksika'nın, göçün düzenli, yasal ve güvenli hale getirilmesi için ortaya koyduğu iradenin takdir edildiği belirtildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!