ABD'den F-16 satışı için 'karışık' tepkiler

Türkiye ve ABD arasında uzun süredir devam eden, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından yoğunluğu daha da artan F-16 satışı müzakerelerinde ABD'nin birçok üst düzey yetkilisinden açıklamalar geliyor.
Başkan Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a NATO Zirvesi'ndeki görüşmelerinde 'satışın gerçekleşmesi için çabalayacağını' belirtmesinin ardından Cumhuriyetçi Senatör Graham da Türkiye'ye gelerek satışa desteğini açıklamıştı.
Ali Çınar'a konuşan Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi kıdemli üyesi Cumhuriyetçi Chris Smith ise satışın 'korkunç bir hata' olacağını öne sürdü. Smith, “Türkiye'ye F-16 savaş uçakları ve modernizasyon kitleri satmak korkunç bir hatadır” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştiren Smith, Türkiye'nin Yunanistan'ı 'tehdit ettiğini' öne sürdü. Smith, "Türkiye, Rus S-400 füze sistemleri satın aldı. Türkiye'nin F-35 programından ihraç etmemizin asıl nedeni olan Rus S-400 sistemini sürdürme konusundaki ısrarı dikkate alındığında, Türkiye'nin F-16'ları ve modernizasyon kitlerini satın alması ciddi ortak yerleşim riskleri doğuracaktır" dedi.
Ayrıca, F-16'ların Türkiye'ye satışının ABD yasalarını ihlal edeceğini söyleyen Smith, "CAATSA olarak bilinen 'Amerika'nın Düşmanlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Mücadele Yasası' satışa engel. Bu sebeple Başkan Biden'ın yorumları mantıksız" açıklamasını yaptı.
MÜSTEŞAR YARDIMCISI'NDAN DESTEK
ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İlişkilerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Doug Jones, ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye'nin F-16 filosunu modernize etme planlarını desteklediğini ve bu konuda Kongre ile çalışmaya istekli olduğunu belirtti.
Jones, Washington'daki "Yabancı Basın Merkezi'nde" uluslararası gazetecilere geçen hafta Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesinin sonuçları konusunda brifing verdi.
Bu toplantıda, NATO'nun Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle daha da birbirine bağlı bir ittifak haline geldiğinin görüldüğünü belirten Jones, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya resmi olarak davet edilmesini de "tarihi" bir adım olarak nitelendirdi.
F-16 konusunun uzun süredir gündemlerinde olduğunu ve ABD yönetiminin buna desteğini dile getirdiğini belirten Jones, "Biden, bu satışı destekliyor. Ancak Biden, bu konuda Kongre'nin onayı gerektiğini de açıkça söyledi. İki lider (Erdoğan ve Biden) bu konuda konuştu, bizim yönetimimizin duruşu zirveden sonra da değişmedi. Bu satışı destekliyoruz ve Biden bu konuda Kongre ile çalışmaya istekli olduğunu söyledi." ifadesini kullandı.
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