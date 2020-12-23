ABD'den Esma Esad ve ailesine yeni yaptırım kararı

HABERTURK.COM

BBC'nin haberine göre, ABD Hazine Bakanlığı'nın ve Dışişleri Bakanlığı'nın yaptırım uygulayacağını duyurduğu iki listede toplam 18 kişi ve kurum yer alıyor. Suriye ordusunun istihbarat biriminin başındaki Kifah Mulhem, Suriye Merkez Bankası ve Esad'ın yakın danışmanlarından Lina el Kinaya da bu listelerin içinde.

Esma Esad hakkında daha önce, Haziran ayında da yaptırım kararı alınmıştı ancak bu kez tümü İngiliz vatandaşı olan aile üyeleri de bu kapsama alındı ve yaptırımlar genişletildi.

Kardiyolog Fawaz Akras, İngiliz-Suriyeli Topluluğu'nun da başkanı.

'SİYASİ ÇÖZÜM BULMA ÇABASINI ENGELLEME' SUÇLAMASI

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Esma Esad'ı "Suriye'deki savaşa siyasi çözüm bulma çabalarını engellemekle" suçladı, şunları söyledi: "Bugün Dışişleri Bakanlığı, Esma Esad'a, Suriye'deki çatışmaya siyasi çözüm bulma çabalarını engellediği için yaptırım uyguluyor. Esma Esad, rejim adına ekonomik ve siyasi güç elde etme çabalarını, sözde yardım dernekleri ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla destekledi. Esad ve Akras aileleri yasadışı şekilde elde ettikleri zenginlikleri Avrupa, Körfez ve başka yerlerdeki gayrimeşru ağları sayesinde, Suriye halkının aleyhine olacak şekilde arttırdı. Bu sırada Suriye halkı ekmek, benzin ve ilaç için uzun kuyruklarda beklemeye devam ediyor." 'İNGİLİZ HÜKÜMETİYLE İŞBİRLİĞİ YAPILDI' ABD Başkanı Donald Trump'ın atadığı Suriye Özel Temsilcisi Joel Rayburn de telekonferans yöntemiyle gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtladı. Esma Esad'ın İngiltere'de yaşayan ailesine yönelik yaptırımlar için İngiliz hükümetiyle işbirliği içinde çalışıldığını belirtti ve "Salı günü iki bakanlığın listesine giren kişiler ve kurumlar ticaret ya da iş yapanlara da ikincil yaptırımlar uygulanacak" dedi. 'BEŞAR ESAD'IN MAL VARLIĞINI HEDEF ALMANIN YOLU BU' Salı günü ilan edilen yaptırımlar, 2019'da çıkarılan Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası adı altındaki yasa kapsamında çıkarıldı. Bu yasa, Esad'ı ve enerji, inşaat ve bankacılık sektöründe iş yapan yakınlarını kapsıyor. Sezar Yasası adı verilen kanunla Beşar Esad yönetiminin "sivillere yönelik cani saldırılarını durdurmasının" ve "barışçıl bir siyasi geçiş sürecine zorlanmasının" hedeflendiği açıklandı. Yasa ismini "Sezar" kod adlı bir askeri fotoğrafçıdan alıyor. Bu fotoğrafçının, Suriye hapishanelerinde işkence ve ölümü belgeleyen 52 bini aşkın fotoğraf çektiği belirtiliyor. Sezar Yasası; - Doğrudan Suriye hükümetine veya Suriye, Rusya ve İran hükümetleri adına Suriye'de askeri faaliyet yürüten yabancı kişilere önemli mali, maddi, teknoloji desteği sağlanması; - Suriye hükümetinin petrol ve doğal gaz üretimine, askeri uçak alımı ve bakımına, inşaat ve mühendislik projelerine yardımcı olacak mal, hizmet, teknoloji veya enformasyon tedariki veya satışı yapılması; - Suriye'de Suriye hükümeti ve müttefiklerinin kontrolü altındaki bölgelerin yeniden inşası ile ilgili projeler için sözleşmeler imzalanması halinde ABD Başkanı'na gerekli yabancı kişilere yaptırım uygulama yetkisi veriyor. Esma Esad, Beşar Esad ve büyük oğulları Hafız Esad, Haziran ayında Sezar Yasası kapsamındaki ilk yaptırımlarda listeye girmişti. İlk yaptırım listesinde çoğunlukla hidrokarbon ürünleri işi yapan Suriyeliler listedeydi. Bu kez ise vatandaşlığına bakılmaksızın Suriye ile iş yapan kişileri de hedef aldı. Hem ABD hem Avrupa Birliği (AB),Suriye devletiyle iş yapılmasını yasaklamış ve iş yapan yüzlerce şirketi ve kişiyi yaptırım listesine almıştı.