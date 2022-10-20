ABD'den elektrikli araç bataryalarına hibe

ABD Başkanı Joe Biden, Enerji Bakanı Jennifer Granholm'un da katılımıyla Beyaz Saray'da altyapı konusunda düzenlenen etkinlikte konuştu.
Biden, artan gaz fiyatlarının acısını dindirmek ve ABD'nin Rusya-Ukrayna savaşıyla değişken hale gelen küresel enerji piyasalarına maruz kalmasını azaltmak için çaba sarf ettiklerini ve bu konuda önlemler aldıklarını bildirdi.
Geleceğin araçlarının elektrikli araçlar olacağını ve bunun en önemli kısmının da batarya olduğunu kaydeden Biden, elektrikli araç bataryası üretiminin yüzde 75'inin Çin'de gerçekleştiğine işaret etti.
Elektrikli araç bataryası üretiminin yerlileştirilmesinin kendileri için önemli olduğunu belirten Biden, "Bugün ABD'nin 12 eyaletindeki 20 şirkete, elektrikli araç bataryası üretimi için 2.8 milyar dolar hibe vereceğimizi duyurmaktan gurur duyuyorum." dedi.
Biden, geçen yıl imzaladığı kararname ile 2030'a kadar trafikteki arabaların yüzde 50'sinin elektrikli olması hedefini koyduklarının altını çizerek, "Kongreden geçirdiğimiz altyapı paketinde elektrikli araç şarj istasyonlarının kurulması için 7.5 milyar dolar ayırdık. Bu nedenle elektrikli aracınız için şarj yeri bulmak, benzin istasyonu bulmak kadar kolay olacak" ifadesini kullandı.
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