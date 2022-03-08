ABD'den dünyaya Ukrayna uyarısı

AA

BM Güvenlik Konseyi, Ukrayna'da savaşın 12. gününde insani durumu görüştü.

ABD'li Büyükelçi Linda Thomas Greenfield, Ukrayna kentlerinin kuşatma ve aralıksız bombardıman altında olduğunu belirterek, hastanelerin ihtiyaçlarının tükendiğini, yiyeceklerin azaldığını ve sivil kayıplarının arttığını söyledi.

AA'nın haberine göre; Rusya'ya derhal engelsiz insani erişime izin vermesi çağrısı yapan Thomas Greenfield, "Son iki hafta bize Ukrayna halkının pes etmeyeceğini, Rusların çoğunun ise bu savaşa karşı olduğunu gösterdi ama maalesef Putin kimseyi dinliyor gibi görünmüyor ve dünyanın (Ukrayna'da) çok uzun ve çok zor bir yola hazırlanması gerek" dedi.

UNICEF: 27 UKRAYNALI ÇOCUK ÖLDÜ

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Direktörü Catherine Russell, konseye brifinginde, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başladığı 24 Şubat'tan bu yana en az 27 çocuğunun hayatını kaybettiğini, 42 çocuğun ise yaralandığını söyledi.

BM'DEN SİVİLLER İÇİN GÜVENLİ KORİDOR ÇAĞRISI

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths ise çatışmaların yaşandığı kentlerde sivillerin ayrılabilmesi ve aynı zamanda insani yardımların ulaştırılabilmesi için güvenli koridorlar oluşturulması çağrısı yaptı.

RUSYA, UKRAYNA'YI SİVİLLERİN RUS BÖLGELERİNE GEÇİŞİNİ ENGELLEMEKLE SUÇLADI

Rusya'nın BM Büyükelçisi Vassily Nebenzia ise Ukrayna'yı sivillerin Rus topraklarına geçmesini engellemekle suçladı.

BM'ye göre Ukrayna'da 24 Şubat'tan bu yana 1207 kişi öldü ve yaralandı, ülkeden ayrılanların sayısı ise 1 milyon 700 bini geçti.