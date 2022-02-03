ABD'den DEAŞ operasyonunda imha edilen helikopter açıklaması

AA / HABERTURK.COM

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi, Suriye’deki DEAŞ operasyonuna ilişkin, telefon üzerinden bir arka plan brifingi yaptı.

Brifingde konuşan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen yetkililer, operasyona giden sürece ve operasyona ilişkin bilgiler verdi.

Üst düzey yetkili, kendi istihbaratlarına göre El Kureyşi'nin öldürüldüğü binanın 3. katını nadiren çatıya çıkmak dışında terk etmediğini ve dışarıyla ulaklar aracılığıyla iletişime geçtiğini anlattı.

Söz konusu operasyonun Aralık 2021'den itibaren planlandığını belirten yetkili, "Biden, 1 Şubat Salı günü Oval Ofis'te Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Genelkurmay Başkanı Mark Milley ile yaptığı toplantıda vur emrini verdi." dedi.

BİNANIN 1. KATINDA BULUNAN ÇOCUKLAR VE KADIN İLE ERKEK TAHLİYE EDİLMİŞ

Operasyonda El Kureyşi'nin yanındaki kadın ve çocukları "kalkan" olarak kullandığına işaret eden yetkili, 3 katlı binanın 1. katında bulunan 1 kadın, 1 erkek ve 8 çocuğu tahliye ettiklerini kaydetti.

Yetkili, operasyonda sivil kaybı olmaması için ellerinden gelen dikkati gösterdiklerini belirterek "Ancak terör elebaşı kendi ailesini katletti. Patlattığı intihar bombası o kadar güçlüydü ki bedenler 3. kattan dışarı fırladı. Operasyon mekanındaki tüm can kayıpları bu patlama nedeniyleydi." diye konuştu.

Operasyonda imha edilen helikoptere ilişkin ise yetkili, "Operasyonda kullandığımız helikopterlerden birinin mekanik bir sorunu va

Yetkili, operasyonun önceden planlandığı gibi 2 saat sürdüğünü ve Biden'ın baştan sona Beyaz Saray'daki Durum Odası'ndan operasyonu takip ettiğini vurgulayarak operasyonun sonuna doğru kendilerine yönelik düşmanca bir eylem geldiğini, bunun da bölgede El-Kaide bağlantılı gruplar olabileceğini aktardı.