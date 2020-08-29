DHA

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bir darbe de ABD'den geldi. ABD´nin Libya Büyükelçiliği sosyal medyadan yaptığı açıklamada, BM nezdinde tanınmış Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Sarrac´ı ve İçişleri Bakanı Fethi Başağa iş birliği nedeniyle teşekkür ederek, "ABD hukuk devletinden yanadır" ifadelerini kullandı. ABD Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklama, Ulusal Mutabakat Hükümeti nezdinde memnuniyetle karşılandı.