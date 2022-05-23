ABD'den Çin ve Ukrayna mesajı

Savunma Bakanı Austin, "Temas grubunun Ramstein'da toplanmasından bu yana 4 hafta gibi kısa bir süre içinde, bağışların ve teslimatların ivmesi olağanüstü. Bugünkü toplantıdan sonra, ilerlemeye yönelik çabalarımızı yoğunlaştırdığımızı bildirmekten memnuniyet duyuyorum" dedi.
"Buradaki herkes bu savaşın tehlikelerini anlıyor ve Avrupa'nın çok ötesine uzanıyor" diyen Bakan Austin, Rusya'nın saldırganlığı, kurallara dayalı bir uluslararası düzen ve her yerde insanları özgürleştirmeye yönelik bir meydan okuma olmadığını sözlerine ekledi.
Bir sonraki temas grubu toplantısının 15 Haziran'da Brüksel'deki NATO Savunma Bakanlığı'nın marjlarında yüz yüze toplanacaklarını açıklayan Bakan Austin, temas grubu toplantısının NATO altında bir toplantı olmadığını dile getirdi.
"ÇİN POLİTİKAMIZ ÇOK NET"
ABD Savunma Bakanı Austin, "Başkan Biden'ın Japonya'da Çin'in Tayvan'ı işgal etmesi halinde ABD'nin askeri müdahalede bulunacağını söylemesi ardından bir açıklama yaparak,"Başkan Biden'ın Çin politikasının değişmediği konusunda net olduğunu düşünüyorum" açıklaması yaptı.
Savunma Bakanı Austin, Ukrayna'nın kıyılarını savunmasına yardımcı olmak için bir zıpkın fırlatıcı ve füzeler sağlayacağını açıklayan Danimarka'ya ve yakın zamanda yapılan saldırı helikopterleri, tanklar ve roket sistemleri bağışı da dahil olmak üzere önemli desteği için Çek Cumhuriyeti'ne minnettar olduklarını söyledi. Austin, İtalya, Yunanistan, Norveç ve Polonya'nın da Ukrayna'ya topçu sistemleri ve mühimmat bağışlarını duyurdu.
ABD Genelkurmay Başkanı Milley de, "Geçen sonbaharda, ABD'nin Avrupa konuşlandırılan 78 bin kişilik ordusu, donanması, hava kuvvetleri, deniz kuvvetleri ve uzay kuvvetleri vardı. Bugün 102 bin ABD askerimiz bulunuyor" dedi.
General Milley, "Akdeniz'de ve Baltık'ta, 15 binden fazla denizcimiz var. Havada, şu anda 12 savaş filomuz ve savaş havacılığı tugaylarımız var. Karada ise iki kolordu, iki tümen ve altı tugay savaş timi bulunuyor. Rusya ile askeri düzeyde yeniden iletişim kurmayı başardık ve Rus meslektaşıma bir çağrı yaptım. Bu tartışmanın içeriğini ayrıntılı olarak paylaşmıyorum. Ama yapıldı. Önemliydi, amaca yönelik ve değerliydi."
"Ukrayna'daki savaş nasıl biter?" sorusuna, ABD Savunma Bakanı Austin, "Çabalarımız, hem savaş alanında hem de müzakere masasında Ukrayna'nın elini güçlendirecek her şeyi yapmak... Günün sonunda, Ukraynalılar tarafından yapılanın neye benzediği Başkan Zelensky'e bağlı olacak." cevabını verdi.
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