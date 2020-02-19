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ABD'den Çin medya kuruluşuna "yabancı misyon" tanımlaması



- ABD Dışişleri Bakanlığı, Yabancı Misyon Yasası kapsamında, Xinhua, People Daily, China Daily, Çin Global Televizyon Ağı ve Çin Uluslararası Radyosu'nun "yabancı misyon" olarak tanınması ve bunlara ülkedeki yabancı ülkelerin diplomatik misyonlarına uygulanan koşulların uygulanmasına karar verdi - Bu kuruluşlar ofis açma konusunda ABD'den onay almak ve tüm personel değişikliklerini bildirmek zorunda olacaklar

ABD Dışişleri Bakanlığı, aralarında Xinhua haber ajansının da yer aldığı 5 medya kuruluşunu Çin hükümetinin parçası olarak kabul edip bu kuruluşlara "yabancı misyon koşullarının" uygulanacağını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Yabancı Misyon Yasası kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Xinhua, People Daily, China Daily, Çin Global Televizyon Ağı ve Çin Uluslararası Radyosu'nun "yabancı misyon" olarak tanınması ve bunlara ülkedeki yabancı diplomatik misyonlara uygulanan koşulların uygulanmasına karar verdi.

Bu adımla, söz konusu medya kuruluşlarının ülke içinde herhangi bir yerde ofis açma konusunda ABD hükümetinden onay alması gerekecek.

Ayrıca, tıpkı diplomatik misyonların yaptığı gibi, bu kuruluşlar yaptıkları personel değişikliklerini ve tüm istihdamları ABD Dışişleri Bakanlığına bildirecek.

Konuyla ilgili Amerikan medyasına konuşan bir Dışişleri yetkilisi, bu kuruluşların Pekin yönetimi tarafından doğrudan kontrol edildiğini ve diplomatik misyonların haiz olduğu şartları taşıdığını kaydetti.

Yetkili, "Bunlar Çin Halk Cumhuriyeti'nin propaganda makinesinin bir parçasılar. İşin aslı bu kuruluşların her biri yüzde 100 Çin hükümetinin ve Çin Komünist Partisinin işini yapıyor ve bunlar (yönetimin) organizasyon şemasında yer alıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığının bu adımının söz konusu 5 kuruluşun faaliyetlerini kısıtlamaktan çok bunlara ilişkin şeffaflığı artırmayı hedeflediğini belirten yetkililer, bu kuruluşlara dün atılacak adım konusunda bilgi verildiğini kaydetti.

Yetkililer, Çin medyasına karşı atılan bu adımların neden Rus medyasına karşı atılmadığına ilişkin sorulara yanıt vermezken, personel değişikliklerinin bildirilmesinin ise "ABD tarafından dış istihbarata karşı koyma önlemi olarak kullanılacağı" ifade ediliyor.