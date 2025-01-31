ABD'den Çin'e yüzde 10 gümrük vergisi

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde Kanada ve Meksika'dan ithal edilen ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, gümrük vergisi uygulanacak ülkelere Çin de eklendi. Trump tarafından verilen karara göre Çin menşeli ürünlere yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacak. Gümrük vergilerinin 1 Şubat itibarıyla yürürlüğe girmesi kesinleşti.

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Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt "Başkan tarafından verilen sözler tutuluyor. Vergiler yarın yürürlüğe girecek." dedi.

Leavitt, gümrük vergilerinden muaf tutulacak herhangi bir ürün olup olmadığı konusunda ise bilgi vermedi. Donald Trump Kanada'dan ithal edilen petrolün gümrük vergisi kapsamı dışında tutulabileceğini belirtmişti.

*Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir