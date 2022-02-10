ABD'den Çin'e 'Ukrayna için aracı ol' çağrısı

AA

Thomas Greenfield, CNN televizyonuna Ukrayna-Rusya krizi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Çin'in BM Güvenlik Konseyinde ülkelerin sınırları ve egemenliğinin korunmasına yönelik endişelerini sık sık dillendirdiğine ve Rusya'nın da tam olarak Ukrayna'nın bütünlüğünü ve sınırlarını tehdit ettiğine dikkati çeken Thomas Greenfield, "Umarız Çin, Rusları doğru olanı yapmaya teşvik etmede bir rol oynar." dedi.

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Zhang Jun ise Twitter hesabından ABD'li Büyükelçiye, "Bizim mesajımız tutarlı ve net. Farlılıklar diplomasi yoluyla çözülmeli. Gerginliği artırmayı bırakın ve Rusya'nın meşru güvenlik endişelerini ciddiye alın." şeklinde yanıt verdi.