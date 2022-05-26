ABD'den Çin'e 'tatlı sert' mesajlar

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Georgetown Üniversitesi'nde ABD'nin Çin politikasını konuştu.
Çin'le çatışma ya da yeni bir Soğuk Savaş aramadıklarını söyleyen Blinken, "Aksine, ikisinden de kaçınmaya kararlıyız. Rekabetin çatışmaya yol açması gerekmez. Biz onu aramıyoruz. Bunu önlemek için çalışacağız" dedi.
Blinken, ABD'nin, Çin'in Tayvan'a yönelik 'piyasa bozucu politikaları' ve 'giderek artan provokatif söylem ve faaliyetler' gibi eylemlerini geri püskürteceğini ifade ederken, "Çin ile yoğun rekabetin yanı sıra yoğun diplomasiye bağlı kalmaya devam ediyoruz" diye konuştu.
ABD Dışişleri Bakanı, ABD'nin Çin ile 'nükleer güçler olarak sorumlulukları tartışmaya hazır olduğunu' söyledi.
"TAYVAN'IN BAĞIMSIZLIĞINI DESTEKLEMİYORUZ"
Tayvan'ın bağımsızlığını desteklemediklerini belirten Blinken, "ABD'nin 'Tek Çin' politikasının değişmedi. Ancak Çin'in zorlama ve provokasyonlarına rağmen 'Tek Çin' politikamızla tutarlı olarak Tayvan ile işbirliğimizi genişletmeye devam edeceğiz" diye konuştu.
Biden'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
"Çin pazarına giriş fiyatının temel değerlerden fedakarlık olmaması gerekiyor. 21. yüzyıl ekonomisinin kilit sektörlerinin Çin'e bağımlı olmasına izin verilemez. Sahip olduğumuz her araçla ABD işçileri ve endüstrisi için savaşacağız. Rekabetin çatışmaya yol açması gerekmez. Biz onu aramıyoruz. Bundan kaçınmak için çalışacağız.
ASEAN ile işbirliğimizi yeniden bütünleştiriyoruz. Biz ve müttefiklerimiz, şimdi her zamankinden daha güçlü olan NATO'ya yeniden enerji verdik. ABD ve Çin, öngörülebilir bir gelecek için birbirleriyle anlaşmak zorunda. Komünist Parti yönetimi altındaki Çin içeride daha baskıcı ve yurtdışında daha saldırgan hale geldi."
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