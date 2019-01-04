ABD'den Çin'e seyahat edecek vatandaşlarına uyarı

Kanada vatandaşları Michael Spavor (solda) ve Michael Kovrig Çin'de gözaltında tutuluyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, iki Kanada vatandaşının Çin'de tutuklanması ardından vatandaşlarına seyahat uyarısında bulundu. Bakanlık Çin'e gitmeyi düşünen vatandaşlarına "yerel kanunların keyfi uygulanışından ötürü bunu dikkatlice düşünmeleri" uyarısını yaptı.

Uyarıda ABD vatandaşlarına "Çin'den çıkmalarının keyfi olarak engellenebileceği" hatırlatıldı.

Seyahat uyarısında Uygur ve Tibet Özerk bölgelerinde ekstra güvenlik kontrolleri yapıldığı ve polis gücünün artıdıldığına da dikkat çekildi.

Çin eski bir diplomat olan Michael Kovrig ve iş adamı Michael Kovrig'in "ülkenin güvenliğini tehlikeye attıkları" gerekçesiyle gözaltına alındığını açıklamıştı.

İki Kanadalı'nın, Çinli telekom devi Huawei'nin sahibinin kızı ve şirketin Mali İşler Başkanı Meng Wanzhou'nun ABD'nin isteği ile 1 Aralık'ta Kanada'da gözaltına alınmasından sonra tutuklanması, misilleme olarak yorumlandı.

Meng'in Huawei'nin İran'a yaptırımları deldiği iddiasıyla ABD'de başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtiliyor.

ABD en son geçen yılın Ocak ayında Çin'e yönelik seyahat uyarısı yayınlamış ve "yerel kanunların keyfi uygulamaları ve ABD-Çin çifte vatandaşlarına yönelik özel kısıtlamalar" gerekçe gösterilerek vatandaşlardan özellikle dikkatli olmaları istenmişti.

Yeni yayınlanan uyarıda bu ifade tekrarlandı ve "Yetkililer çok kısa süreli ihbarlarla ülkeden çıkışınızı engelleyebilir ve seyahat yasağı koyabilir" ifadesi eklendi.

Çin'in ülkeden çıkış yasağı uygulayarak bazen ABD vatandaşlarının çıkışına yıllarca, haklarında hiçbir adli süreç işletmeksizin, izin vermediği hatırlatıldı.