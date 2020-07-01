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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin yönetiminin Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde uygulamaya koyduğu Ulusal Güvenlik Kanunu'nun bölgedeki hukukun egemenliğini "katlettiğini" ve bunun tüm ülkelere bir hakaret olduğunu vurguladı.

Bakanlık binasında basına yaptığı açıklamada Pompeo, Çin'in Hong Kong politikalarına sert tepki gösterdi.

Pompeo, Hong Kong'un dünyanın en sakin, ferah ve dinamik şehirlerinden biri olduğunu ancak Çin'in uyguladığı politikalar nedeniyle komünist düzenin hakim olduğu şehirlerden bir tanesine dönüşeceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Hong Kong'daki hukukun egemenliği Çin Komünist Partisi tarafından katlediliyor. Bu şok edici bir gelişme olduğu kadar tüm ülkelere de hakarettir. Hong Kong'un özel statüsünden çıkarılması konusunda Başkan (Donald) Trump'ın talimatlarını uygulamaya devam edeceğiz."

"RUSYA'NIN TALİBAN'A PARA TEKLİFİ" İDDİALARINA TEPKİ

Diğer yandan Rusya'nın ABD askerlerinin öldürülmesi için Taliban'a para teklif ettiği iddialarına ilişkin yöneltilen sorulara tepki gösteren Pompeo, konunun medya önünde konuşulmayacak kadar hassas olduğunu ve iddiaların "yeterli bilgiden uzak" olarak ortaya atıldığını savundu.

Pompeo, "Bu konu hakkındaki sorulara cevap verip medya kuruluşlarının yaptığı gibi Afganistan'daki askerlerimizin hayatını riske atmayacağım. Bazı medya kuruluşları, gerçekte gördüğümüz ve yaptığımız şeyi yansıtmayan varsayımlarda bulunuyor. Rusya'nın Afganistan'da ABD karşıtı adımlar atması yeni bir şey değil ve bu durumla olması gerektiği gibi ilgileniyoruz.” ifadelerini kullandı.

NEW YORK TIMES'IN İDDİASI

New York Times gazetesi, ABD'li istihbarat yetkililerine dayandırdığı haberinde, Avrupa'da suikast girişimleriyle de bağlantısı olan Rus istihbarat biriminin, Taliban militanlarına Afganistan'daki Amerikan askerini öldürmeleri için para teklif ettiği iddiasında bulunmuştu.

ABD'li yetkililerin, Rusya'nın Amerikan askerlerini öldürmeleri için militanlara para teklif ettiği istihbaratını, yakalanan Taliban mensuplarının sorgusu sırasında öğrendiği aktarılmıştı.

Söz konusu istihbaratın, ABD Başkanı Trump ve Ulusal Güvenlik Konseyi ile mart ayında paylaşıldığı aktarılan haberde, yönetimin diplomatik nota ile durumun Moskova'ya bildirilmesinden birtakım yaptırımlar uygulanmasına kadar çeşitli seçenekleri görüştüğü kaydedilmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany ise söz konusu istihbaratın teyit edilmediğini ve bu nedenle de Trump'a herhangi bir bilgilendirme yapılmadığını açıklamıştı.