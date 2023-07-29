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        Haberler Dünya ABD'den "Çin'e karşı bölgede müttefiklerimizin yanındayız" mesajı

        ABD'den "Çin'e karşı bölgede müttefiklerimizin yanındayız" mesajı

        ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD'nin, Çin'in "zorbaca tavrına" karşı mücadele eden ülkelerin yanında olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 00:39
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        ABD'den Çin'e kritik mesaj
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        ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir dizi toplantıya katılmak üzere Avustralya'da bulunan Austin, Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles ile görüştü.

        Austin, görüşme öncesi basına yaptığı açıklamada, "Doğu Çin Denizi'nden Güney Çin Denizi'ne ve Güneybatı Pasifik'e rahatsız edici Çin baskısının" olduğuna işaret ederek, kendilerini Çin'e karşı savunan ABD müttefiki ülkeleri desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

        Bakan Austin, her iki ülkenin de Çin'in uluslararası hukuk ve normlardan kopmasıyla ilgili endişelerini paylaştığını dile getirdi.

        Blinken ve Austin, nükleer teknolojiyle çalışan bir denizaltı filosunu Avustralya donanmasına katmak için yapılacak ikili toplantılar için Brisbane kentinde bulunuyor.

        Avustralya, Ekim 2021'de ABD ve İngiltere ile nükleer denizaltı teknolojisi alanında işbirliğini öngören AUKUS Anlaşması'nı imzalamıştı. Bu kapsamda Güney Avustralya eyaletinin başkenti Adelaide'deki tersanelerde en az 8 nükleer enerjiyle çalışan denizaltı inşa edilecek.

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        #ABD
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