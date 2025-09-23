Habertürk
        ABD'den, BM için New York'a gelen İranlı diplomatların alışveriş yapmasına kısıtlama | Dış Haberler

        ABD'den, BM için New York'a gelen İranlı diplomatların alışveriş yapmasına kısıtlama

        ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pigott, BMGK için New York'ta bulunan İranlı diplomatların ABD'de herhangi bir toptan mağaza üyeliği ve alışveriş yapmak için önceden izin almak zorunda olduğunu söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2025 - 12:13 Güncelleme: 23.09.2025 - 12:13
        ABD, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için New York'a gelen İranlı diplomatların toptan mağazalardan alışveriş yapmasını ve lüks ürün satın almasını kısıtladığını bildirdi.

        ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, yaptığı açıklamada, İranlı yetkililerin "BM Genel Kurulundaki resmi görevlerini yürütmek için BM merkezine gidip gelmeleri gereken alanlarla sınırlı" olacağını belirtti.

        Pigott, İranlı yetkililerin, New York'taki İran misyonu çalışanları dahil, ABD'de herhangi bir toptan mağaza üyeliği ve alışveriş yapmak için önceden izin almak zorunda olduğunu kaydetti.

        Sözcü Pigott, İran halkı sıkıntı içinde yaşarken İranlı yetkililerin New York'ta alışveriş yapmasına izin vermeyeceklerini ifade etti.

        CNN'in haberine göre ise İranlı yetkililerin 1000 doların üzerindeki saat, deri ve ipek giyim, kürk, mücevher, parfüm, elektronik cihazlar, alkollü içecekler ve 60 bin doların üzerindeki otomobiller için önceden izin alması gerekiyor.

