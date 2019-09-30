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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, söz konusu yaptırımlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Yaptırım listesine alınan firma ve şahısların, Rus iş insanı Yevgeniy Prigozhin'in finanse ettiği Rus teknoloji firması İnternet Araştırma Ajansına bağlı olduğunu belirten Pompeo, şu ifadeleri kullandı:
"ABD, bu yaptırımlar ile söz konusu firmalar ve şahısların yanı sıra Prigozhin'in lüks mal varlıklarını da hedef almaktadır. Bu karar ayrıca, bu isimlerle ilişki kuracak tüm kişi, kurum ve kuruluşlara bir uyarı niteliğindedir. ABD hükümeti, Prigozhin ve benzer kişilerin ABD'nin ve dostlarının çıkarlarını tehdit edecek faaliyetlerde bulunmasına izin vermeyecek."
Pompeo, ülke içindeki seçim sürecine yapılacak muhtemel dış müdahaleleri tolere etmeyeceklerini vurgulayarak, "ABD, demokratik yapımızı yıkmaya çalışan zararlı aktörlerle mücadele etmeyi sürdürecek ve istikrarsızlaştırıcı faaliyetler gösteren Rusya'ya daha ağır bedeller ödetmek konusunda çekinmeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.
PRİGOZHİN, ESKİ ÖZEL YETKİLİ SAVCI MUELLER'İN RAPORUNA KONU OLMUŞTU
Rus teknoloji firması İnternet Araştırma Ajansı ve sahibi Prigozhin, ABD'de 2016'da yapılan başkanlık seçimlerine Rusya'nın müdahale ettiği iddialarına yönelik soruşturmayı yürüten eski Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in raporuna konu olmuştu.
Raporda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın ilişkisi olduğu ifade edilen Prigozhin'in sahip olduğu firma üzerinden çok sayıda internet trolü ile ABD seçimlerine müdahale ettiği iddia edilmişti.
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