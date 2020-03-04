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ABD-Taliban barış anlaşmasının 29 Şubat'ta imzalanmasının ardından ABD güçleri ilk kez Taliban'a yönelik hava saldırısı düzenledi.

Afganistan'daki ABD birlikleri sözcüsü Col Sonny Leggett, yaptığı açıklamada, ABD kuvvetlerince Taliban'a yönelik gerçekleştirilen bu hava saldırısının savunma niteliği taşıdığını söyledi.

Taliban'ın son 24 saatte Afgan güvenlik güçlerine yönelik 43 saldırı düzenlediğini ifade eden Leggett, ülkedeki yabancı güçlerin gerekirse müttefiki olan hükümet güçlerini savunacağını belirtti.

"Taliban liderleri, saldırılarını azaltmak için uluslararası topluma söz verdi. Taliban'ın sözünü tutmasını istiyoruz." ifadesini kullanan Leggett, ABD'nin barış konusunda kararlı olduğuna ancak gerektiğinde müttefiki Afgan güçlerini savunmaktaki sorumluluğuna dikkati çekti.

Öte yandan Taliban militanları da Kunduz vilayetinde askeri karakola düzenlediği saldırıda 16 askeri öldürmüştü.

BARIŞ GÖRÜŞMELERİ SÜRECİ

Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru olan Taliban örgütü, ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.Afgan hükümeti Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için defalarca girişimde bulunmuş ve bu amaçla Barış Konseyi kurmuştu.

Afganistan'ın eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai döneminde, Haziran 2013'te, hükümet ile Taliban arasındaki temasların Katar'ın başkenti Doha'da yapılması planlanıyordu. Ancak Taliban'ın müzakerelerin yürütüleceği ofise "Afganistan İslam Emirliği" yazan tabela ve sözde bayrağını asması üzerine Afgan hükümeti görüşmelerden çekilmişti. Ofis, bir ay geçtikten sonra kapanmış ve barış müzakereleri de askıya alınmıştı.

Barış görüşmeleri ABD'nin çabalarıyla Aralık 2018'te tekrar başlamıştı.

ABD-Taliban arasında 11 kez görüşmenin ardından uzlaşma sağlanan anlaşma, yaklaşık 2 yıl ABD ile Taliban arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapan Katar'ın başkenti Doha'daki Sheraton Hotel'de düzenlenen törenle imzalanmıştı.