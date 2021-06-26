ABD, Babel Hava sınır kapsının açılmasında Rusya ile çalışmak istiyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Suriye krizine ilişkin İtalya'da katılacağı toplantı öncesinde gazetecilere bilgi veren Hood, yaklaşık 1 milyon 400 bin Suriye'liye insani yardım ulaştırmak için Türkiye ile Suriye arasındaki Babel Hava sınır geçiş noktası da gündeme geldi.
Hood, sınır geçiş noktasının açık tutulması konusunda iyimser olup olmadığına ilişkin bir soruya "Buna yanıtım evettir. Burada, ülkede yardıma muhtaç Suriyelilere insani yardım sağlanması konusunda Rusya ile yapıcı bir şekilde çalışma fırsatı görüyoruz." ifadelerini kullandı.
AA'nın haberine göre; Suriye'de milyonlarca insanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını karşısında yardıma muhtaç olduğunu belirten Hood, "Bu büyüyen bir insani sorun ve kimsenin bunun daha da kötüleşmesini görmek istemediğini düşünüyorum." dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, salı günü Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki toplantıda veto yetkisini kullanarak 10 Temmuz'da sona erecek olan sınır geçiş iznini engelleyebileceğini ima etmişti.
Ocak 2020'den bu yana Rusya, insani yardım için sınır geçişlerinin sayısını dörtten bire indirmek için veto yetkisini kullanmıştı. Moskova, insani yardımın Beşar Esad rejimi tarafından kontrol edilen Şam üzerinden sağlanması gerektiğini savunuyor.
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