ABD'den Avrupa'ya 500 ek asker

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Avrupa'ya ilave 500 asker daha gönderilmesi talimatı verdi. Avrupa'daki ABD kuvvetleri sayısı yaklaşık 100 bin civarında.

2004 yılında AB ve NATO'ya giren Letonya'da, Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından ABD'nin Letonya'daki askeri varlığının kalıcı olması gerektiğini belirtmişti.

ABD'li üst düzey bir savunma yetkilisi de, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in işgalden önce ülke dışına konuşlandırdığı 150 binden fazla askerin tamamının şu an Ukrayna'da bulunduğunu söyledi.