ABD'den Afganistan'da savaş suçlarını soruşturan Uluslararası Ceza Mahkemesi yetkililerine yaptırım

ABD, Amerikan askerlerinin Afganistan'da savaş suçu işleyip işlemediklerini soruşturan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin, (UCM) aralarında Başsavcı Fatou Bensouda'nın da bulunduğu üst düzey yetkililerine yaptırım uygulamaya başladı.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni 'tamamen yozlaşmış ve bozulmuş bir kurum' olarak niteleyip "ABD, UCM'nin Amerikalıları kendi yargı yetkisine tabi tutmaya yönelik meşru olmayan girişimlerine müsamaha göstermeyecektir" dedi.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Pompei'nin bu açıklamasının 'endişe verici olduğunu' söyledi.
İnsan Hakları İzleme Örgütü üst düzey avukatlarından Balkees Jarrah, ABD'nin yaptırım kararını kınadı.
ABD Başkanı Donald Trump, Haziran ayında imzaladığı kararnameyle UCM yetkililerinin ABD'deki mal varlıklarına el konulması ve ülkeye giriş yasağının da dahil olduğu bazı yaptırımlar uygulanması talimatı vermişti.
BM Uluslararası Ceza Mahkemesi 2002'de kuruldu. Mahkeme, soykırım, insanlığa karşı suç, savaş suçları sorumlularını soruşturup yargılıyor ve ülkelerin yargı sürecini sağlıklı işletemediği durumlarda müdahale ediyor.
Sözleşme 123 ülke tarafından onaylandı. Ama ABD, Çin, Hindistan sözleşmeye dahil olmak istemedi. Bazı Afrika ülkeleri de UCM'nin adil olmayan bir şekilde Afrikalılara odaklandığını söylüyor.
Trump'ın Haziran ayında imzaladığı yaptırım kararnamesi, UCM çalışanlarının ABD'deki mal varlıklarına erişimin engellenmesi ve çalışanların ülkeye girişlerinin yasaklanmasını öngörüyor.
Pompeo, Çarşamba günü gazetecilere yaptığı açıklamada UCM Başsavcısı Bensouda ve UCM'nin Tamamlayıcılık ve İşbirliği Bölümü başkanı Phakiso Mochochoko'a yeni talimat doğrultusunda yaptırım uygulanacağını söyledi.
ABD Dışişleri Bakanlığı ayrıca Amerikan askerlerini soruşturma çabalarına müdahil olan UCM çalışanlarının vize başvurularına kısıtlama getirdi.
UCM, bu yılın başında Afganistan'da ABD ve diğer aktörlerin işledikleri iddia edilen suçları soruşturmaya başladı.
UCM'nin yasal sürecine göre mahkeme yeterli delilleri topladıktan sonra şüpheliler hakkında gözaltı kararı çıkarabiliyor. Davanın devam edip etmemesi için yeterli delil bulunup bulunmadığına bakılıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!