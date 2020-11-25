ABD'den 5G ve Huawei mesajı

TOBB bünyesindeki telekomünikasyon ve yazılım meclisi temsilcileri, geçen hafta ABD’li bir akademisyen ve Ankara Büyükelçiliği yetkilileri ile GSM alt yapısı ve 5G konulu bir toplantıda, video konferans yöntemiyle bir araya geldi. ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nde Baş Müsteşar olarak görev yapan Jeffrey M. Hovenier, toplantıda cep telefonu alt yapısına ilişkin bazı değerlendirmelerde bulundu.

Hovenier, birçok ülkenin GSM alt yapısında Çinli Huawei ile çalıştığını, Huawei’in “güvenlik açığı riski” bulunduğunu savundu. Hovenier, Türkiye’ye, GSM ve özellikle 5G yatırımlarında, Batılı şirketlerle işbirliği yapması önerisinde bulundu.

10 YILLIK ÖDEME KOLAYLIĞI

Konferansta konuşan Türk yetkililer, Huawei’nin alt yapıda 3 yılı ödemesiz toplam 10 yıllık ödeme planı sunduğunu belirterek, bunun alt yapı üreten tedarikçinin tercihinde önemli bir parametre olduğunu söyledi. Huawei’nin, Türkiye’de cep telefonu alt yapısında önemli bir yeri bulunuyor. Bazı operatörler, Batılı bazı şirketlerle çalışmaya başladı. Bu nedenle Huawei’nin payı görece geriliyor.

YERLİ BAZ İSTASYONU

ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Metin Balcı, Türkiye’nin geliştirdiği “yerli baz” istasyonu hakkında bilgi verdi. Halen, 71 ilde bin 300 baz istasyonu 3 operatöre hizmet veriyor, 1.5 milyondan fazla abone yerli teknolojilerle iletişim hizmeti alıyor. Türkiye’nin, gerek 4.5G gerek 5G’de çalışmalar yapan şirketlerinin yanı sıra KOBİ'lerin de bu süreçte etkin olarak yer aldığı, bu alanda yerli teknolojinin geliştirilmesine büyük önem verildiği kaydedildi.