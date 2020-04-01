ABD'den 18 ülkeye ithalat incelemesi

Reuters

ABD Ticaret Bakanlığı Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 18 ülkeden aluminyum levha ithalatı hakkında inceleme başlattı.

Dün yapılan açıklamaya göre inceleme sonucu yabancı üreticilerin devlet teşviğinden yararlandığı veya ürünleri rayicin altında fiyatla sattıkları tespit edilirse ve ayrı bir incelemede ABD'li şirketlerin ithalattan zarar gördüğü tespit edilirse bu ürünlerin ithalatına ek gümrük vergisi getirilecek