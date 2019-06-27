ABD: Demokrat başkan aday adayları TV tartışmasında karşılaştı

27 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD'de, muhalefetteki Demokrat Parti'nin 2020 başkanlık seçimlerindeki 20 aday adayından, 10'u ilk canlı televizyon tartışmasında karşı karşıya geldi.
Miami kentinde düzenlenen tartışmada, son günlerde ivme kazanan liberal aday Elizabeth Warren öne çıktı. Tartışma aynı zamanda, Cory Booker ve Beto O'Rourke gibi daha az şans tanınan aday adaylarına da kendilerini gösterme fırsatı sundu.
Aralarında, Joe Biden ve Bernie Sanders gibi iddialı isimlerin bulunduğu diğer 10 aday ise bu geceki tartışmada buluşacak.
Massachusetts senatorü Warren, genel sağlık sigortası, zenginlere daha çok vergi ve teknoloji devlerini bölmek gibi önerileriyle desteğini artırmıştı.
İlk soruya "Ekonomimiz gerçekten kimin için çalışıyor. En üst kesimde daha az kişinin kalması adına çok iyi bir iş çıkartıyor" dedi.
Warren, ilaç ve petrol devlerine de saldırırken, "Hükümetimizde, ekonomimizde ve ülkemizde yapısal değişikliklere gitmeliyiz" dediğinde stüdyodan büyük alkış aldı.
Diğer dokuz aday da tartışmada kendilerini göstermeye çalıştı.
O'Rourke İspanyolca'ya hakiyetini gösterirken, istikrarlı bir Amerikan demokrasisinin "tüm sesleri dinlemesi gerektiğin" söyledi.
New Jersey Senatörü Booker ise, 2015'te İran'la yapılan nükleer anlaşmayı imzalayıp imzalamayacağı sorulduğunda elini kaldıran tek aday adayı oldu.
Sahnedeki diğer adaylarsa, Minnesota Senatorü Amy Klobuchar; Obama yönetiminin eski iskan bakanı ve yarıştaki tek Latin Amerika kökenli isim Castro, Temsilciler Meclisi üyeleri Tulsi Gabbard ve Tim Ryan; Washington eyaleti Valisi Jay Inslee; ve eski Kongre üyesi John Delaney oldu.
Tüm bu isimlerin kamoyu yoklamalarında aldığı destek, yüzde birin altında.
İkinci kez başkanlık yarışına gireceğini açıklayan Trump, G20 toplantısına katılmak için gittiği Japonya yolunda, başkanlık uçağı Air Force One'da izlediğ programdan pek etkilenmedi ve Twitter'dan "SIKICI!" mesajını paylaştı.
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1144056731653169152
Demokrat Parti'nin başkan adaylığı yarışında önce çıkan iki isim Joe Biden ve Bernie Sanders bu geceki tartışmada karşı karşıya gelecek.
Prtinin adayı, gelecek yıl Temmuz ayında, Kasım ayındaki başkanlık seçimlerinden önce yapılacak parti kongresinde belirlenecek.
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