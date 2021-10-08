Yasa dışı göçmenlerden Biden protestosu

AA

ABD'de yaşayan yüzlerce yasa dışı göçmen, Beyaz Saray önünde "Biden ve Harris, Şimdi Vatandaşlığın Önünü Açın" başlığıyla bir protesto gösterisi düzenledi.

Göçmenler, Biden'ın seçim vaatlerinden olan "yasa dışı göçmenler için vatandaşlık yolunun açılacağı" sözünü tutmasını talep etti.

AA'nın haberine göre; göstericiler, Biden'ın son dönemde eleştirilerin hedefi olan göçmenlik politikasını da eleştirdi ve tepki gösterdi.