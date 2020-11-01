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Türk çimento sektörünün bu yılın ocak-eylül döneminde yaptığı 923 milyon dolarlık çimento ihracatının yüzde 18'i ABD'ye gerçekleştirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye bu yılın 9 ayında toplam 118 milyar 325 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirken bunun yaklaşık 923 milyon dolarını çimento ihracatı oluşturdu.

Dünyanın en büyük üreticisi ve ihracatçılarından biri olan Türk çimento sektörünün ihracatı son yıllarda artış gösterdi.

Bu kapsamda dış satım bu rakam 2018'de 691,5 milyon dolar iken 2019'da 929,6 milyon dolara çıktı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dış ticarette belirsizliklerin yaşandığı bu yılın 9 ayında ise sektör 923 milyon dolar civarında ihracat yaptı.

Ocak-eylül dönemindeki sektör ihracatının ülkelere göre dağılımına bakıldığında ABD, 164 milyon dolar ve yüzde 18 pay ile ilk sırada yer aldı. ABD'yi 103,7 milyon dolarla İsrail, 101,3 milyon dolarla Gana izledi.

Bu süreçteki ithalat tutarı ise 7,8 milyon dolar oldu. İthalatın 3,9 milyon doları Almanya'dan, 2,1 milyon doları Fransa'dan gerçekleştirildi.

Yılın 9 ayında çimento ihracat ve ithalatının (dolar) aylık bazda dağılımı şöyle:

Aylar İhracat İthalat Ocak 101.045.669 687.634 Şubat 94.206.623 705.481 Mart 112.729.812 590.969 Nisan 78.122.983 753.822 Mayıs 99.739.091 773.400 Haziran 114.674.607 648.370 Temmuz 107.425.959 1.262.438 Ağustos 101.729.543 1.812.721 Eylül 113.253.064 570.484 Toplam 922.927.351 7.805.319