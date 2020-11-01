Türk çimento sektörünün bu yılın ocak-eylül döneminde yaptığı 923 milyon dolarlık çimento ihracatının yüzde 18'i ABD'ye gerçekleştirildi.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye bu yılın 9 ayında toplam 118 milyar 325 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirken bunun yaklaşık 923 milyon dolarını çimento ihracatı oluşturdu.
Dünyanın en büyük üreticisi ve ihracatçılarından biri olan Türk çimento sektörünün ihracatı son yıllarda artış gösterdi.
Bu kapsamda dış satım bu rakam 2018'de 691,5 milyon dolar iken 2019'da 929,6 milyon dolara çıktı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dış ticarette belirsizliklerin yaşandığı bu yılın 9 ayında ise sektör 923 milyon dolar civarında ihracat yaptı.
Ocak-eylül dönemindeki sektör ihracatının ülkelere göre dağılımına bakıldığında ABD, 164 milyon dolar ve yüzde 18 pay ile ilk sırada yer aldı. ABD'yi 103,7 milyon dolarla İsrail, 101,3 milyon dolarla Gana izledi.
Bu süreçteki ithalat tutarı ise 7,8 milyon dolar oldu. İthalatın 3,9 milyon doları Almanya'dan, 2,1 milyon doları Fransa'dan gerçekleştirildi.
Yılın 9 ayında çimento ihracat ve ithalatının (dolar) aylık bazda dağılımı şöyle:
Aylar
İhracat
İthalat
Ocak
101.045.669
687.634
Şubat
94.206.623
705.481
Mart
112.729.812
590.969
Nisan
78.122.983
753.822
Mayıs
99.739.091
773.400
Haziran
114.674.607
648.370
Temmuz
107.425.959
1.262.438
Ağustos
101.729.543
1.812.721
Eylül
113.253.064
570.484
Toplam
922.927.351
7.805.319
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