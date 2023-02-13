ABD'deki Türkler depremzedeler için tek yürek

"Mevcut durumda yeterince kıyafet bağışı toplanmıştır" açıklaması yapan Türk Washington Büyükelçiliği ve ABD başkonsoloslukları kıyafet bağışını bugün itibarı ile kabul etmeyeceklerini açıkladı. Ancak vatandaşların kışlık çadır, battaniye, uyku tulumu, çadır için kalın kamp matı, kampet, ısıtıcı, mobil tuvalet/banyo ve konteyner kabul ettiklerini dile getirildi.
BIDEN YÖNETİMİNDEN TÜRK BÜYÜKELÇİLİĞİNE ZİYARETLER
Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, ABD Dışişleri Bakanlığı İdari İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Vekili Büyükelçi John Bass, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Karen Donfried, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Victoria Nuland, ABD Kongre Üyelerinden Ryan Zinke ve Al Greende Türk Büyükelçiliğini ziyaret ederek taziye defterini imzaladı.
Ayrıca birçok ülkenin büyükelçisi de Washington'daki Türk Büyükelçiliğine gelerek taziye defterini imzaladı.
TÜRK DERNEKLERİNİN YOĞUN MESAİSİ
New York Başkonsolosluğu içinde oluşturan kampanya masasına yüzlerce koli getirilerek Türkiye'ye yollanmaya başlandı. New York Belediye Başkanı Eric Adams, New York Türk Başkonsolosu Reyhan Özgür ile Eyüp Sultan Camii Derneği'ndeki yardım toplama merkezine ziyarete gitti. California'daki Türk dernekleri yoğun şekilde erzak ihtiyacı için çalışmalarına devam ederken, Teksas'taki Türkler ise koordineli şekilde Türkiye'deki depremzedeler için yoğun mesai harcıyor.
Türk Washington Büyükelçiliği'ne yapılan maddi destekler dışında, New York merkezli Turkish Philanthropy Vakfı da 4 milyon doların üzerinde bağış topladı.
ANMA TÖRENLERİ
ABD'de Türk toplumu New Jersey, Washington DC ve New York'ta bir araya gelerek depremde hayatını kaybedenler için anma töreni düzenledi. Beyaz Saray önünde ATA-DC Derneği tarafından yapılan anma törenine Büyükelçi Murat Mercan da katıldı. Türklerin yoğun yaşadığı Paterson'da da Paterson Belediye Başkanı'nın da katıldığı anma programı yapıdı. Ayrıca New Yorklu Türkler Times Meydanı'nda toplanarak Türk bayraklarını açarak, dua ve anma programı düzenledi.
YAHUDİ, SÜRYANİ VE MÜSLÜMAN GRUPLARDAN BÜYÜK DESTEK
ABD'de Yahudi, Süryani, Müslüman ve diğer etnik grupları da Türk Büyükelçiliği ve derneklerini arayarak hem taziye mesajını ilettiği hemde maddi destekte bulunduğu görüldü.
ABD'DEN YOĞUN DESTEK VE ARAMA KURTARMA EKİPLERİNİN YOĞUN MESAİSİ
ABD, yıkıcı depremin ardından Suriye ve Türkiye’yi desteklemeye devam ediyor.
Türkiye ve Suriye 85 milyon dolar yardım ile beraber Başkan Biden; ABD, Türkiye ve Suriye’de yaşanan depremlerin ardından gıda ve barınma, ailelerin soğuğa göğüs germesini sağlayacak malzemeler ve ilaç yardımları da dahil olmak üzere "85 milyon dolarlık acil yardım yardım sağlayacak" açıklamasında bulunmuştu. USAID'in Virginia eyaletindeki Kentsel Arama ve Kurtarma ekibi ve Los Angeles İtfaiye ekibi Türkiye'ye gelerek Adıyaman bölgesinde kurtarma arama çalışmalarına katıldı.
ABD'DE YAŞAYAN TÜRKLERDEN DEPREMDE HAYATINI KAYBEDENLER OLDU
New Mexico eyaletindeki Albuquerque şehrinde yaşayan Elçin Bahadırlı, Florida'da yaşayan İskender Ilgın ile hemşire eşi Veronica Ilgın, New York'tan Burak Fırık, eşi ve iki çocuğu da hayatını kaybedenler arasında yer alıyor.
ABD DIŞİŞLERİ BAKANI BLINKEN TÜRKİYE'YE GELİYOR
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in daha önceden planlanmış Türkiye ziyaretinin haftaya gerçekleşmesi bekleniyor.
Hem ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin açılması hem de Türk yetkililere deprem nedeniyle taziye mesajında bulunması hatta deprem bölgesine gitme ihtimali dile getiriliyor. ABD tarafından resmi bir açıklama daha gelmese de, ismini vermeyen Türk resmi yetkililerin Bakan Blinken'in ziyaretinin hazırlıkların devam ettiği dile getirdiler.
SUPERBOWL'DA TÜRKİYE VE SURİYE'YE DESTEK MESAJI
Süper Bowl'da da Türkiye'deki deprem için yardım çağrısında bulunuldu.
Mesajda "Dualarımız binlerce kişinin yaşamını yitirdiği depremle mücadele eden 2 ülkede. Destek için http://redcross.com/nfl adresini ziyaret edebilirsiniz" denildi.
Ayrıca geçen hafta NBA'de Cleveland Cavaliers'ın evinde Detroit Pistons'u misafir ettiği maç da, depremde hayatını kaybedenlerin anısına saygı duruşuyla başlamış ve Cedi Osman'ın Türkiye'ye yardım çağrısında bulunmuştu.