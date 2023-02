ABD'deki Türkler depremzedeler için tek yürek

TÜRK DERNEKLERİNİN YOĞUN MESAİSİ

New York Başkonsolosluğu içinde oluşturan kampanya masasına yüzlerce koli getirilerek Türkiye'ye yollanmaya başlandı. New York Belediye Başkanı Eric Adams, New York Türk Başkonsolosu Reyhan Özgür ile Eyüp Sultan Camii Derneği'ndeki yardım toplama merkezine ziyarete gitti. California'daki Türk dernekleri yoğun şekilde erzak ihtiyacı için çalışmalarına devam ederken, Teksas'taki Türkler ise koordineli şekilde Türkiye'deki depremzedeler için yoğun mesai harcıyor.

Türk Washington Büyükelçiliği'ne yapılan maddi destekler dışında, New York merkezli Turkish Philanthropy Vakfı da 4 milyon doların üzerinde bağış topladı.

ANMA TÖRENLERİ

ABD'de Türk toplumu New Jersey, Washington DC ve New York'ta bir araya gelerek depremde hayatını kaybedenler için anma töreni düzenledi. Beyaz Saray önünde ATA-DC Derneği tarafından yapılan anma törenine Büyükelçi Murat Mercan da katıldı. Türklerin yoğun yaşadığı Paterson'da da Paterson Belediye Başkanı'nın da katıldığı anma programı yapıdı. Ayrıca New Yorklu Türkler Times Meydanı'nda toplanarak Türk bayraklarını açarak, dua ve anma programı düzenledi.

YAHUDİ, SÜRYANİ VE MÜSLÜMAN GRUPLARDAN BÜYÜK DESTEK

ABD'de Yahudi, Süryani, Müslüman ve diğer etnik grupları da Türk Büyükelçiliği ve derneklerini arayarak hem taziye mesajını ilettiği hemde maddi destekte bulunduğu görüldü.