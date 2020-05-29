ABD'deki siyahi George Floyd'un ölümü New York'ta protesto edildi (2) - NEW YORK

AA

Polisin çevrede geniş güvenlik önlemleri aldığı gösterilerde, sokakta trafiğin akışını engelleyen ve polisle tartışmaya girerek su şişesi fırlatan 10’dan fazla kişi gözaltına alındı.Sosyal medyadan yapılan paylaşımlarda, Union Meydanı'ndaki gösterinin akşam da devam edeceği belirtilirken, yarın ve cumartesi günü de kentin değişik yerlerinde gösterilerin düzenlenmesinin beklendiği kaydedildi.