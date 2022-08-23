ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

ABD'nin Georgia eyaletinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 2'ye çıktığı, bir yaralının tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Atlanta Polis Departmanı, sosyal medyadan yaptığı yeni açıklamada, Midtown bölgesinde silahlı saldırı sonucu yaralanan 2 kişiden birinin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini, ölü sayısının 2'ye yükseldiğini belirtti.

Polis, Atlanta'da birkaç kilometre mesafede iki ayrı silahlı saldırı gerçekleştiren zanlının kadın olduğu, mağdurları seçme sebebinin ise sorgulama sonrası öğrenilebileceği bilgisini paylaştı.

Dün öğleden sonra, Atlanta polisi basın açıklamasında, Midtown bölgesinin iki ayrı noktasında kısa aralıklarla silahlı saldırı yaşandığına dair bildirim aldığını, 1 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralayan saldırganın kaçtığını, bölge halkının dikkatli olması gerektiğini belirtmişti.

Polis, kısa süre sonra Twitter'dan, saldırganın Atlanta Hartsfield–Jackson Uluslararası Havalimanı yakınlarında gözaltına alındığını duyurmuştu.

Bir binanın koridorunda tekerlekli valizini taşırken görüntüsü güvenlik kameralarına yakalanan kadın saldırganın kimlik bilgileri paylaşılmadı.

*Haberde AA'nın arşiv görseli kullanılmıştır.