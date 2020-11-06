2018 ara seçimlerinde Demokrat partiden Kongreye seçilen ilk Müslüman kadın milletvekilleri Minnesota eyaletinden İlhan Omar ile Michigan'dan Rashida Tlaib, bu seçimde de koltuklarını korudu.
Somali Kökenli Omar ile Filistin kökenli Tlaib, 3 Kasım'da Cumhuriyetçi rakiplerine fark atarak Kongrenin Temsilciler Meclisi kanadına ikinci dönem için girmeye hak kazandı.
Bu seçimlerde Kongreye girmeyi başaran 3. Müslüman aday da Indiana 7. bölgede Cumhuriyetçi rakibine karşı oyların yüzde 65'ini alan Andre Carson oldu.
AA'nın haberine göre; Carson, 2007'de Minnesota Demokrat vekili olarak ABD tarihinde Kongreye seçilen ilk Müslüman Keith Allison'dan sonra 2008'de yapılan özel seçimlerde Temsilciler Meclisine giren ikinci Müslüman ünvanını almıştı.
5 EYALETTE MÜSLÜMAN ADAYLAR EYALET MECLİSİNE SEÇİLDİ
3 Kasım başkanlık seçimleri Müslüman adaylar açısından ülkedeki eyalet yönetimleri düzeyinde de ilklere sahne oldu.
Oklahama eyaletinde ilk kez, 27 yaşındaki Müslüman kadın aday Mauree Turner'in eyalet yasama meclisine seçilmesi manşetlere taşındı.
Cumhuriyetçi rakibine karşı oyların yüzde 71'ini alan Turner, "Bütün hayatım boyunca kenarda yaşayan biri olarak benim için bunun anlamı çok büyük." sözleriyle sevincini dile getirdi.
Wisconsin eyaletinde Gambia'dan 20 yıl önce göçmen olarak ABD'ye gelen Samba Baldeh, eyalet yasama meclisine seçilen ilk Müslüman temsilci olurken, Indiana eyalet meclisine giren 40 yaşındaki Demokrat Müslüman kadın aday Fady Qaddoura ilk Müslüman aday olarak adını yazdırdı.
Aynı şekilde 28 yaşındaki siyahi kadın Madinah Wilson-Anton Delaware eyaletinde oyların yüzde 71'ini alarak eyalet genel kuruluna seçilirken, Colorado eyalet meclisine de ilk defa Filistin kökenli Müslüman aday İman Jodeh vekil olarak girdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!