ABD'deki seçimde gözler Dr. Mehmet Öz'de

ABD'de 8 Kasım ara seçimleri yaklaşırken Cumhuriyetçi Parti ile Demokrat Parti arasında yarış iyice kızıştı. 435 Temsilciler Meclisi üyesi ile 34 senatörün belirleneceği seçim Biden yönetimi için kritik bir öneme sahip.
ABD'DE SEÇİM YARIŞI KIZIŞTI
Seçimlere çok kısa bir süre kala anketlere göre ibrenin Cumhuriyetçi kanattan yana olduğunu belirten Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar "Kongre ara seçimleri ABD için çok önemli çünkü Başkan Biden'ın Kongre'den istediği yasaları geçirmesi ya da atamaları yapabilmesi için çoğunluğu alması lazım ancak tüm anketler bilhassa Temsilciler Meclisinde çoğunluğu Cumhuriyetçi Partinin kazanacağını gösteriyor. Senatoda ise kafa kafaya giden bir çekişme var" dedi. Çınar "Başkan Biden Kongre ara seçimleri için eyalet eyalet geziyor. Mesajı 'Cumhuriyetçiler kazanırsa demokrasi tehdit altında olacaktır' şeklinde. Cumhuriyetçilerin mesajı ise: 'Ekonomik performans çok kötü ve Biden bu işi yapamıyor' şeklinde" ifadelerini kullandı.
GÖZLER DR. MEHMET ÖZ'DE
8 Kasım'daki ara seçimde Georgia, Nevada, Arizona ve Pensilvanya eyaletlerinin kritik öneme sahip olduğuna dikkat çeken Ali Çınar "Bu eyaletleri kazanan senatör adayı partisine de büyük bir kazanç sağlamış olacak ve çoğunluğu alacak" dedi. Pensilvanya eyaletinde Türk kökenli Cumhuriyetçi aday Dr. Mehmet Öz'ün rakibi Demokrat Vali Yardımcısı John Fetterman'la olan farkı ciddi oranda kapattığını ifade eden Çınar "Pensilvanya'da rakibinin 9-10 puan gerisinde olan Dr. Mehmet Öz 1-2 puan önde gitmeye başladı" ifadelerini kullandı. Ali Çınar "Dr. Mehmet Öz seçilirse ilk Türk kökenli ABD'li olacak. Senatoda da ilk Müslüman senatör olarak tarihe geçecek" şeklinde konuştu.
BAŞKANLARDAN ADAYLARA TAM DESTEK
Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar ABD'deki ara seçimlerde kritik eyaletlerden biri olan Pensilvanya'da cumartesi günü üç başkanın da sahada olacağını belirtti. Çınar "Başkan Biden ile eski başkan Obama John Fetterman için, eski başkan Trump da Dr. Mehmet Öz için Pensilvanya'daki seçim mitingine gidecek. Cumartesi günü üç başkanı da sahada göreceğiz" dedi. Ali Çınar başkanların seçim sürecine destek vermesinin seçmenin oy verme sürecine katılımını olumlu yönde etkilediğini de sözlerine ekledi.
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