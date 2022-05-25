ABD'deki silahlı saldırı sonrası koç isyan etti

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ABD’deki 19’u çocuk toplamda 21 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili basın açıklaması yapan NBA takımı Golden State Warriors’un Koçu Steve Kerr, ABD’nin silah kontrolü yasasını duygusal bir konuşmayla eleştirerek “Yorgunum. Buraya gelip harap olmuş ailelere başsağlığı dilemekten çok yoruldum. Çok yoruldum, pardon, özür dilerim, sessizlik anlarından bıktım. Yeter!” dedi.

KOÇ KERR'İN BABASI DA SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Saldırıyla ilgili basın açıklaması yapan NBA takımı Golden State Warriors’un Koçu Steve Kerr'in de babasını Beyrut'ta 1984 yılında silahlı bir terörist saldırısında babasını kaybettiği ortaya çıktı.

Kerr, ABD’de ateşli silah satın alan kişilerin geçmişini daha sıkı kontrol etmelerini gerektiren tasarıyı defalarca desteklemiş ancak tasarı ABD senatosundan geçmemişti.

SENATÖRLERE SESLENDİ: GÜÇ ARZUNUZ HAYATLARDAN ÖNEMLİ Mİ?

Takımı saldırıdan saatler sonra maça çıkacak olan Koç Kerr açıklamasında ABD senatosu azınlık lideri Senatör Mitch McConnell’a seslenerek “Size soruyorum, Mitch McConnell, şiddet, okul ve süpermarket silahlı saldırıları hakkında bir şey yapmayı reddeden tüm senatörlere soruyorum. Size soruyorum: Kendi güç arzunuzu çocuklarımızın, yaşlılarımızın ve kiliseye gidenlerin hayatlarının önüne mi koyacaksınız? Çünkü görünen bu. Her hafta yaptığımız şey bu” dedi.

Golden State Warriors’un Koçu Kerr basın toplantısının sonunda yumruklarını masaya vurarak “İçler acısı” dedi.

Takımın oyuncularından Damion Lee ise ABD’deki bebek maması sıkıntısına gönderme yaparak, “Silahlar bu kadar kolay erişilebilir olmamalı. Şu anda bir silah almak bebek maması almaktan daha kolay. Yaşadığımız bu ülkede inanılmaz” dedi.