ABD'deki orman yangınlarında ölü sayısı 15'e çıktı!

ABD'nin batı yakasındaki bazı eyaletlerde etkisini sürdüren orman yangınları, sıcak havanın da etkisiyle yayılmaya devam ediyor.
Son 48 saatte California, Oregon ve Washington'da olmak üzere toplam üç eyaletteki can kaybının 15'e yükseldiği, binlerce binanın hasar gördüğü belirtildi.
California'nın kuzey bölgesinde yer alan Butte ilçe şerifi ofisinden yapılan açıklamaya göre, bugün yangın bölgesinde 7 cesede ulaşılırken eyalette bir gün önce hayatını kaybeden 3 kişi dahil can kaybı 10'a çıktı.
Yangın bölgesinde 16 kişinin hala kayıp olduğunu belirten yetkililer, arama çalışmalarının yoğunlaşmasıyla ölü sayısının daha da artmasına kesin gözüyle bakıyor.
Son 48 saatte, Oregon eyaletindeki yangınlarda 4 kişinin hayatını kaybettiği bilinirken, bugün Washington eyaleti Okanogan ilçe şerifinin paylaştığı bilgide, 1 yaşındaki bir bebeğin de yangında hayatını kaybettiği, 3. derece yanık teşhisi ile hastaneye kaldırılan anne babasının ise durumunun kritik olduğu kaydedildi.
OREGON NÜFUSUNUN YÜZDE 10'UNDAN FAZLASI TAHLİYE EDİLİYOR
Oregon eyaletinde yayılmayı sürdüren orman yangınlarından dolayı bölgede yaşayan 500 binden fazla kişinin tahliye edildiği bildirildi.
Oregon Acil Durum Yönetimi Ofisinin paylaştığı bilgilerde, tahliye edilecek bölge halkının sayısının 4,2 milyon nüfuslu eyaletin yüzde 10'undan fazlasına karşılık geldiği belirtildi.
Bu hafta, 3 bin 625 kilometrekareden fazla ormanlık alanın yandığı eyalette yetkililer, sıcak ve rüzgarlı hava nedeni ile yangınların hızla yayıldığı bilgisini paylaşırken, Wilsonville'deki bir ıslah evinde bulunan bin 300'den fazla tutuklunun da bir başka birime tahliye edildiğini duyurdu.
ABD'nin California eyaletinde yüzlerce noktada devam eden yangınlar komşu eyaletlere de sıçrarken, yangınları kontrol altına almak için California, Oregon ve Washington'da toplam 20 bin civarında itfaiyeci mücadele ediyor.
En çok tahribatın yaşandığı California genelinde 15 Ağustos'tan bu yana düşen 13 binden fazla yıldırım 900'den fazla yangına neden oldu, 64 binden fazla insan tahliye edildi, 12 bin 500 kilometrekareden fazla ormanlık alan kül oldu.
TRUMP 'BÜYÜK AFET' İLAN ETMİŞTİ
ABD Başkanı Donald Trump, California'da devam eden yangınları "büyük afet" ilan ederek federal yardıma onay vermişti.
California Valisi Gavin Newsom da Trump'ın afet ilanının, eyalette yangınlardan etkilenen kişilere kriz danışmanlığı, barınacak yer ve diğer sosyal hizmetler konusunda yardım edeceğini söylemişti.
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