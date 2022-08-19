ABD'de bir okul yönetimi, LGBT sembollerini yasakladı

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ABD'nin Wisconsin eyaletindeki bir okul sisteminde öğretmenlerin LGBT sembollerini sergilemesine kısıtlama getirilmesinin ardından yasağa katılanlar ile katılmayanlar, sosyal medyada karşı karşıya geldi.

Wisconsin'de faaliyet gösteren ve 10'a yakın şubeye sahip Kettle Moraine Okul Yönetimi'nin "partizanlık, mezhepçi dini görüşler ve bencil propaganda" başlıkları altında topladığı yasaklara, LGBT sembollerinin ve e-postalarda LGBT zamirlerinin öğretmenler tarafından kullanılmaması şartının da dahil edilmesi okul velilerini ikiye böldü.

Konunun bazı veliler ve LGBT haklarını savunan kuruluşlarca sosyal medyaya taşınması üzerine, yasak taraftarı ve karşıtı Amerikalılar arasında halka açık platformlarda uzun tartışmalar yaşandı.

Başta eşcinsel sembollerin ve bayraklarının okullarda serbestçe kullanılması için mücadele veren "1776 Project Pac" isimli kuruluş olmak üzere birçok kuruluşun Wisconsin'daki okulun yasağını Twitter'da eleştirdi.

Düzenlemeyi yerinde bulan ve ulusal çapta tüm okullara yayılması gerektiğini düşünen yüzlerce ABD'liden bazıları ise, "Olması gereken bu", "Doğru yola bir adım", "Tanrı'ya şükür sular geri çekiliyor", "Umarım bu tutar ve diğer okul yönetimlerine örnek olur" şeklinde yorumlarda bulundu.

ABD medyasında geniş yer bulan kısıtlamayı bazı Twitter kullanıcıları ise yasağı ifade özgürlüğü bağlamında eleştirdi.

- İmza kampanyası ve tepkiler okulun kararını değiştirmedi

Kettle Moraine Okul Yönetimi'nin temmuzda aldığı bir dizi kararın içinde özellikle LGBT sembollerinin sergilenmesine getirilen yasağa tepki için ay sonunda kampanya başlatılmış ve binlerce imza toplanmıştı.

17 Ağustos'ta yeniden toplanan okul yönetimi, bazı veli ve öğrencilerin itirazına rağmen yasağın devam etmesi yönünde görüş bildirmişti.