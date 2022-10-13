ABD'deki okul katliamı için 'düzmece' diyen komplo teorisyeni Alex Jones 965 milyon dolar tazminat ödeyecek

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ABD'de 2012 yılında Sandy Hook İlköğretim Okulu'nda düzenlenen saldırının düzmece olduğunu iddia eden komplo teorisyeni Alex Jones, 965 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edildi.

Katliamda öldürülen sekiz çocuğun ailesi ve saldırıya müdahale eden bir FBI ajanı, Jones aleyhinde en az 550 milyon dolarlık tazminat talebiyle dava açmıştı.

Aşırı sağcı radyo programcısı Alex Jones'un yaptığı yayınlar yüzünden on yıl boyunca taciz ve ölüm tehditlerine maruz kaldıklarını ifade etmişlerdi.

Sandy Hook katliamında 20'si çocuk 26 kişi hayatını kaybetmişti.

Infowars isimli internet sitesinin kurucusu ve radyo programı yapımcısı olan Jones, yıllarca Sandy Hook katliamının Amerikalıların silah edinme haklarını ellerinden almayı amaçlayan bir hükümet komplosu olduğunu iddia etmiş ve katliamda kimsenin öldürülmediğini ileri sürmüştü.

Ölen çocukların ailelerini oyuncular olarak nitelendirmiş, kimi ailelerin var olmadığını dahi savunmuştu.

Alex Jones, Ağustos ayında görülen bir diğer davada Sandy Hook katliamının "yüzde 100 gerçek" olduğunu kabul etmişti.

Connecticut'ta görülen son davada karar açıklanırken bazı aileler gözyaşlarını tutamadı.

Üç haftadır devam eden duruşmalarda aileler duygusal ifadeler vermiş, nasıl çevrimiçi nefret ve şiddete maruz kaldıklarını anlatmış, kimileri güvenlikleri için defalarca evlerinden taşındıklarını belirtmişti.

Mark Barden, ifadesinde, oğlu Daniel'ın mezarının üzerine işeyeceklerini ve mezarı kazacaklarını söyleyen insanlardan bahsetmişti.

Alex Jones'un sahibi olduğu Free Speech Systems'ın Infowars sitesi üzerinden yaptığı ürün satışlarıyla da milyonlarca dolar kazandığı belirtiliyor.

Çarşamba günü görülen karar duruşmasını da canlı olarak yayımlayan Jones, kendisini destekleyenlere sitesine bağış yapmaları çağrısında bulundu.

Jones, yapılan bağışları ailelere tazminat ödemek için kullanmayacağını ileri sürdü.

Alex Jones'un avukatı karara itiraz edeceklerini söyledi.

Davayı bir "şov" olarak nitelendiren Jones, destekçilerinin eylemlerinden kendisinin sorumlu tutulamayacağını ileri sürdü ve "Yüzlerce kez özür diledim, özür dilemekten de bıktım," diye konuştu.

Getty Images Katliamda 20'si çocuk 26 kişi hayatını kaybetmişti.

Texas'ta Ağustos'ta görülen bir diğer davada Alex Jones, Sandy Hook'ta öldürülen çocukların ailelerine 49,3 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edilmişti.

Ancak Connecticut'taki duruşmalarda davacı avukatları Jones'un internet sştesinin Sandy Hook'la ilgili içeriklerinin 2012-2018 arasında tahmini 550 milyon kez izlendiğini belirterek, Jones'un en az 550 milyon dolar ödemesi gerektiğini savunmuştu.

Mahkeme jurisi ise Jones'un 965 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi.

Ancak ailelere bu tazminatın ne kadarının ödenebileceği meçhul, zira Alex Jones hiç parası olmadığını iddia ediyor.

Alex Jones, Texas'ta iflas koruma kanununa başvurmuş, firmasının 270 milyon dolar değerinde olduğu açıklanmıştı.

Jones ve savunma heyeti, Texas'tan davanın görüldüğü Connecticut'a özel jetle gelmiş, duruşmalar boyunca lüks bir villada konaklamışlardı.

Alex Jones hakkında açılan üçüncü bir dava önümüzdeki aylarda Texas'ta görülmeye başlanacak.