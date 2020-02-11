ABD'deki Libyalı ailelerden Hafter ve BAE'ye 'savaş suçu' davası

11 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İnsan hakları ihlalleri ve savaş suçları alanında faaliyet gösteren Washington merkezli "Transitional Business Attorneys Group" adlı hukuk firması, Libyalı 6 aile adına açtıkları davaya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
ABD'de yaşayan Libyalı ailelerin, Hafter'e karşı aile fertlerini öldürdüğü ve işkence uyguladığı gerekçesiyle Washington Federal Mahkemesine suç duyurusunda bulunduğu belirtilen açıklamada, ayrıca ailelerin 1 milyar dolarlık maddi tazminat talep ettiği kaydedildi.
Açıklamaya göre dava dilekçesinde, şu ifadelere yer verildi:
"Açılan bu dava ile Libya'da sorumsuzca işlenen ciddi insan hakları ihlalleri, keyfi öldürmeler ve yapılan işkenceler gün yüzüne çıkacak. Davalı (Hafter),savaş suçlarını teşvik etmiş ve özellikle işkencenin olduğu çeşitli suçlara karışmıştır. Bu insanlık dışı davranışlar, 4. Cenevre sözleşmesi, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve ABD Anayasasını ihlal etmektedir."
- BAE'ye de dava açıldı
Öte yandan, Hafter'in yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik de suç duyurusunda bulunulduğu aktarılan açıklamada, Abu Dabi yönetiminin Hafter'e verdiği maddi ve askeri destekle Libya'da işlenen savaş suçlarına ortak olduğu vurgulandı.
Hafter güçlerinin ülkede işlediği muhtemel savaş suçlarına ilişkin benzer bir dava da ABD’nin Virginia eyaletinde açılmış, dava dosyasında Libyalı 4 ailenin Hafter'e yönelik katliam suçlamaları yer almıştı.
Hafter’in şu ana kadar dava sürecine katılmadığı bilinirken, bu durumun devam etmesi halinde ‘gıyabi hüküm’ kapsamında suçlu bulunması bekleniyor.
1990'ların sonundan 2011'e kadar ABD'nin Virginia bölgesinde yaşayan ve aynı zaman Amerikan vatandaşı olan Hafter, Kaddafi yönetiminin 2011'de devrilmesiyle Libya'ya dönerek, meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) karşı savaş açtı.
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