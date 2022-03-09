ABD'deki Kongre baskınında ilk mahkumiyet kararı

AA

Baskınının yaşandığı gün Texas'tan gelerek Kongre binasına girenler arasında bulunan Guy Wesley Reffitt'in "tabanca ile saldırmaktan" mahkum edildiği belirtildi.

Mahkeme jürisinin 3 saatlik bir fikir alışverişinin ardından Reffitt'i, Kongre'nin 6 Ocak 2021'deki Seçim Kurulu oylamasını engellemek, Kongre binasını koruyan polis memurlarına müdahale etmek ve iki genç çocuğunu tehdit etmekten suçlu bulduğu ifade edildi.

AA'nın haberine göre; kararın devam eden bir çok Kongre saldırısı davası için örnek teşkil edebileceği ve Adalet Bakanlığı savcılarına savunma müzakerelerinde daha fazla avantaj sağlayabileceği kaydedildi.

Teksas, Wylie'den 49 yaşındaki Reffitt, geçen hafta başlayan duruşmasında ifade vermeyi reddetmişti.

Karara çok az tepki gösteren Kongre baskını göstericisinin cezasının 8 Haziran'da başlayacağı, 20 yıl gibi bir hapis cezası alacak olsa da hapiste geçireceği sürenin çok daha az olacağı vurgulandı.

6 OCAK KONGRE BASKINI

ABD'de aşırı sağcı gruplar ve eski ABD Başkanı Donald Trump destekçileri, 6 Ocak 2021'de, 3 Kasım 2020 seçiminin sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.

Baskında biri polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan eski Başkan Trump, Şubat 2021'de Senatodaki oylamada aklanmıştı.

Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, Cumhuriyetçilerin itirazına rağmen bir komite kurmuş ve olayı soruşturmaya başlamıştı.

Komite, bugüne kadar Trump'a yakın birçok kişiyi ifadeye çağırmış, bu çağrılara uymayan Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon ve eski özel kalemi Mark Meadows "Kongreyi tahkir" ile suçlanmıştı.