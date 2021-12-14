ABD'deki hortumda ölen 6 işçi nedeniyle Amazon'a eleştiriler yöneltiliyor

ABD'nin Illenois eyaletinde yaşanan hortumda Amazon deposunda çalışan altı işçinin hayatını kaybetmesinin ardından şirkete, çalışanlarının sağlık ve güvenliğini sağlamadığı yönünde eleştiriler yöneltiliyor.

Ölenlerden birinin yakını sosyal medyada "Verimlilik yerine hayatımıza önem verselerdi böyle bir şey yaşanmayacaktı" diye yazdı.

Amazon, ekiplerinin hortuma karşı "hızlı çalıştığını" savundu.

Cuma günü bölgeyi etkisi altına alan hortumda Edwardsville kentindeki deponun çatışı çöktü.

Amazon sözcüsü Kelly Nantel, şirketin ölümlerden "derin üzüntü" duyduğunu söyledi.

Deponun bulunduğu alanda gerekli sığınakların olup olmadığı, işçilere sığınmaları yönünde uyarı yapılıp yapılmadığı, hortum uyarılarına rağmen o akşam vardiyasının devam etmesinin açıklanması gibi sorular yöneltiliyor.

Depoya Cuma akşamı 20.06 ve 20.16'da hortum uyarısı yapılmış, hortum binaya 20.27'de ulaşmış ve çatının çökmesine neden olmuştu.

Amazon açıklamasında, "olayların çok hızlı" ilerlediği, ekibin de "depodaki sığınağa" mümkün olduğunca fazla işçinin ulaşması için "olağanüstü hızlı" çalıştığı ifade edildi.

26 yaşındaki kargo şoförü Austin J McEwen deponun tuvaletler kısmında ölmüş, işçilerin çoğu, cep telefonlarından acil uyarı aldıklarında "binada önceden belirlenen sığınma alanında" sığınmaları için yönlendirildiklerini söylemişti.

Amazon, hortum uyarısı için genel prosedürü izlediklerini ve bu doğrultuda işçilere "uyarı gönderip bina içinde önceden belirlenmiş alana yönlendirildiklerini" söyledi.

İşçilerin çoğunun bu alana gittiğini, ama küçük bir grubun da hortumdan en fazla etkilenen kısma sığındığı, "trajik ölümlerin çoğunun burada gerçekleştiği" belirtildi.

Ancak ölmeden önce ailesine telefon eden 29 yaşındaki Clayton Cope'un kız kardeşi Rachel BBC'ye konuştuğunda, kardeşinin sözlerinden anladığı kadarıyla işçilere ilk uyarı sireninden hemen sonra sığınmaları doğrultusunda bildirimde bulunulmadığını belirtiyor.

Rachel, Facebook paylaşımında, Amazon'un işçilerin güvenliğine öncelik verip zamanında uyarı yapmış olması halinde "Kimse son dakikada aceleyle sığınmaya çalışmayacak, kardeşim diğer insanlara yardım etmeye çalışıp kendi hayatını tehlikeye atmayacaktı" diye yazdı.

Cuma akşamı ABD'nin altı eyaletini etkisi altına alan kasırga ve hortumda 100'e yakın kişi öldü, 322 kilometrelik bir alandaki binalar hasar gördü.

Sadece Kentucky eyaletinde 74 kişinin öldüğü teyit edildi, 100'den fazla kişi ise hala kayıp.

Ölenler arasında Mayfield kentindeki bir mum fabrikasında çalışan 8 işçi de bulunuyor.

'Amazon işçilerinin çoğu taşeron'

ABD'nin farklı bölgelerinde Amazon işçilerini örgütlemeye çalışan Toptan ve Perakende Mağazaları İşçileri Sendikası başkanı Stuart Appelbaum, hortum uyarılarına rağmen Amazon'un işçileri çalıştırmasının "gerekçesi olamaz" dedi.

ABD Çalışma Bakanlığı'ndan Pazartesi günü yapılan açıklamada, deponun çökmesiyle ilgili bir soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Rutgers Üniversitesi'nde iş güvenliği alanında çalışma yapan Doçent Rebecca Givan, şirketlerin çalışanlarına güvenli bir iş ortamı sağlama yükümlülüğü bulunduğunu, ancak bunu ihlal etme cezasının çok az olduğunu söylüyor.

Givan, Amazon'un çalıştırdığı işçilerin çoğunun taşeron işçi olduğunu, böylece Cuma akşamı bu işçilerin çalıştırılmasıyla ilgili soruların doğrudan muhatabı olmaktan kaçınabileceğini belirtiyor.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, sosyal medyada uzay seyahati dönüşünde astronotlarla fotoğrafını paylaşması da tepki aldı.

Bezos daha sonra Edwarsville deposundaki can kayıplarından üzüntü duyduğuna dair bir mesaj paylaştı.

Amazon, Edwardsville Toplum Derneği adlı yardım kuruluşuna 1 milyon dolar bağış yapacağını, ulaşım, gıda ve su yardımında bulunduğunu açıkladı.