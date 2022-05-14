ABD'deki Halk Bankası davasında yeni gelişme

AA

Halk Bankası avukatları, Yüksek Mahkeme'nin başvuru için tanıdığı sürenin son günü olan 13 Mayıs'ta temyiz başvurusunu yaptı.

Halk Bankası Yüksek Mahkeme'ye dilekçe göndererek, temyiz başvurusu yapabilmeleri için ilave zamana ihtiyaç duyduklarını bildirmiş, Yüksek Mahkeme Yargıcı Sonia Maria Sotomayor ise Halk Bankası'nın talebini kabul ederek, son başvuru tarihini 13 Mayıs'a kadar uzatmıştı.

Halk Bankası avukatları, "Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası" kapsamında davanın düşmesi için önce federal, daha sonra ise bir üst mahkemeye başvurmuş, başvuruların reddedilmesi üzerine ABD Yüksek Mahkemesi'ne gideceklerini açıklamıştı.

Bankaya, "ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını ihlal" suçlaması yöneltiliyor.