12 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD'de Demokratların başkan adaylığı için yarışı Iowa'dan sonra New Hampshire'da devam etti.
CNN International'da yer alan habere göre, New Hampshire'da yapılan ön seçimleri oyların yüzde 26'sını alan Bernie Sanders kazanırken, oyların yüzde 24.4'ünü alan Pete Buttigieg ikinci sıradaki aday oldu.
Ön seçimlerin yapıldığı ilk eyalet olan Iowa'da da bu iki aday çok yakın farklarla ilk iki sırada yer almış, ancak oy sayma sistemindeki sorunlar nedeniyle resmi sonuçlara itirazlar yapılmıştı.
Oyların yüzde 19.9'unu alan Amy Klobuchar en çok oy alan üçüncü aday oldu.
Bernie Sanders seçim sonuçlarının ardından Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Bu geceki zaferimiz Donald Trump için sonun başlangıcıdır" ifadelerini kullandı.
— Bernie Sanders (@BernieSanders) February 12, 2020
Toplamda 24 delegeye sahip olan New Hampshire'da delegeler adaylara aldıkları oy oranınca dağıtılacak. Eyaletlerde yapılacak ön seçimlerin ardından Temmuz ayında yapılacak ulusal kongrede bu delegeler Demokratların başkan adayını belirleyecek.
New Hampshire'ın ardından gelecek haftalarda Nevada ve Güney Carolina'da ön seçimler yapılacak.
Şu ana kadar sadece Iowa ve New Hampshire'da ön seçimler tamamlandı. Ancak bu iki eyaletin geleneksel olarak adaylık için belirleyici olduğuna inanılıyor. Zira ilk iki seçimin yapıldığı bu eyaletleri kazanan adaylar hem isimlerini kamuoyunda öne çıkarma hem de seçim kampanyasına ivme kazandırma fırsatı yakalıyorlar.
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