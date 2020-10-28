ABD'nin Wisconsin Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, ''Sosyal mesafe kuralı New York metropolitan bölgesinde bir hafta önce başlamış olsaydı, mayıs sonundaki vaka rakamları 203 bin 261 yerine 41 bin 366'da kalabilirdi. Aksine bir hafta daha geç başlasaydı 7 kat artarak 1,4 milyona çıkabilirdi.'' ifadelerine yer verildi.
Araştırma sonuçları, salgının hızla yükseldiği dönemde bazı eyaletlerde, okulların ve işletmelerin kapatılması, kalabalık toplantılara izin verilmemesi ve evde kalma emirleri gibi sıkı uygulanan kısıtlamaların neticesine dair fikir verdi.
AA'nın haberine göre; sosyal mesafenin nasıl uygulandığını cep telefonu sinyalleri aracılığıyla takip ettiklerini belirten araştırma ekibi, ABD'de en yoğun kentlerden New York ile daha az yoğunluktaki Wisconsin eyaletindeki iki bölgeyi karşılaştırarak Kovid-19 tedbirlerinin yayılmayı önlemedeki etkisi konusunda sağlıklı bir sonuca vardıklarını belirtti.
"SALGININ KADERİ ELLERİMİZDE"
Wisconsin Üniversitesi Endüstri ve Sistem Mühendisiliği Profesörü Oğuzhan Alagöz, '"Nüfus yoğunluğunuzun yüksek olduğu, çok fazla hareketin olduğu yerlerde, sosyal mesafenin etkisi diğer yerlere kıyasla önemli ölçüde daha büyüktür. Uygulama modelimiz aslında bize bir bölgeden diğerine ne kadar fark göreceğimize dair bu nicel tahmini söyleyebilir." dedi.
Araştırmanın baş yazarı Alagöz, "Bu salgının kaderi bizim elimizde, bir topluluk olarak nasıl tepki verdiğimize, nasıl davrandığımıza bağlı." değerlendirmesini yaptı.
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