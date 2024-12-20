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        Haberler Dünya ABD DEAŞ'ın Liderini öldürdü | Dış Haberler

        ABD DEAŞ Lideri Ebu Yusuf'u öldürdüğünü duyurdu

        ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre DEAŞ'ın Lideri Ebu Yusuf düzenlenen hava saldırısı sonucu öldürüldü. Açıklama ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) X hesabından yapıldı. Saldırı Deyri Zor'da gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 22:15 Güncelleme: 20.12.2024 - 22:15
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        ABD DEAŞ'ın Liderini öldürdü
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        ABD ordusu, Suriye’de düzenledikleri hava saldırısında DEAŞ lideri Ebu Yusuf ile bir örgüt mensubunun öldürüldüğünü bildirdi.

        ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) X hesabından yapılan paylaşımda, ABD güçlerinin dün Suriye’ye hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

        Paylaşımda, CENTCOM güçlerinin Suriye'nin Deyrizor bölgesinde düzenledikleri hava saldırısında DEAŞ lideri Ebu Yusuf ile bir örgüt mensubunun öldürüldüğü kaydedildi.

        CENTCOM Komutanı General Michael Erik Kurilla, DEAŞ’ın Suriye’de SDG adını kullanan PKK/YPG terör örgütünün kontrolü altındaki hapishanelerdeki 8 bin mensubunu kaçırmayı amaçladığını iddia ederek bunun için çalışan “lider ve görevlilerin agresif bir şekilde hedef alınacağını” belirtti.

        Bu saldırının, daha önce Suriye rejimi ve Ruslar tarafından kontrol edilen bir bölgede gerçekleştirildiğine de dikkat çekildi.

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