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ABD'de Yüksek Mahkeme Trump'ın talebini reddetti: Vergi kayıtları Kongre'ye gönderilecek

ABD'de Yüksek Mahkeme, eski Başkan Donald Trump'ın talebini redderek, vergi kayıtlarının Temsilciler Meclisi Vergi Komisyonu'na gönderilmesini onayladı. ﻿Böylece Trump bu konuda, 3 yıldır verdiği hukuk mücadelesini kaybetmiş oldu.

Giriş: 23.11.2022 - 07:34 | Güncelleme: ABONE OL
Eski ABD Başkanı Donald Trump Reuters
Eski ABD Başkanı Donald Trump

ABD'de Yüksek Mahkeme, eski Başkan Donald Trump'ın talebini redderek, vergi kayıtlarının Temsilciler Meclisi Vergi Komisyonu'na gönderilmesini onayladı. Böylece Trump bu konuda, 3 yıldır verdiği hukuk mücadelesini kaybetmiş oldu.

Donald Trump, ABD'de 40 yıldır gönüllü olarak vergi kayıtlarını Kongre tarafından incelenmesini istemeyen ilk başkandı.

Trump, 8 Kasım'daki ara seçime kadar Demokrat Parti'nin kontrolündeki Temsilciler Meclisi tarafından yürütülen soruşturmanın siyasi nedenlerle açıldığını savunuyordu.

Eski başkanın da mensubu olduğu Cumhuriyetçi Parti ara seçimlerde Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu sağlamıştı.

Trump'ın ve şirketlerinin; vergi kaçakçılığı ve sigorta dolandırıcılığı yapıp yapmadıkları; bazı bina ve varlıkların değeri hakkında mali kurumlara veya bankalara potansiyel olarak yanlış bilgi verip vermedikleri inceleniyor.

Temsilciler Meclisi 6 yıldır vergi beyannemelerini istiyordu

Temsilciler Meclisi Mali Mevzuat Komisyonu, 6 yıldır Trump'ın ve bazı şirketlerinin 2015-2020 yılları arasındaki vergi beyannamelerini talep ediyordu.

ABD Hazine Bakanlığı, Trump'ın başkanlığı döneminde vergi kayıtlarının Komisyon'la paylaşılmasını reddetmişti.

Biden yönetimi ise ABD'de ilgili federal yasanın hükümlerinin açık olduğunu ve Komisyon'un Başkan dahil tüm vergi mükelleflerinin beyanlarını inceleyebileceğini vurguluyordu.

Yüksek Mahkeme'den önce alt mahkemeler de vergi beyanlarının açıklanması yönünde karar almıştı.

2016'da ABD Başkanı seçilen, 2020'de başkanlık seçimlerinde Demokart rakibi Joe Biden'a yenilen Trump önce yeniden Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı olmak, sonra da Kasım 2024'te yapılacak seçimleri kazanarak Ocak 2025'te Beyaz Saray'a dönmek istiyor.

Hakkında yürütülen başka soruşturmalar da olan Trump kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddediyor.

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