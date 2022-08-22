ABD'de yine polis şiddeti

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ABD'nin Arkansas eyaletinde, tutukladıkları vatandaşa şiddet uyguladıkları videonun ortaya çıkmasıyla üç polis açığa alındı.

Twitter'da yayınlanan videoda, bir polis memurun elleri bağlı adamı yere indirirken, diğerinin defalarca adamın kafasına vurduğu, bir diğerinin ise dizlerine vurduğu görülüyor.

Sosyal medyada videonun ortaya çıkmasının ardından açıklama yapan Arkansas Valisi Asa Hutchinson, durumun araştırıldığını söyledi. Hutchinson, "Arkansas Eyalet Polisi'nden Albay Bill Bryant ile konuştum ve Crawford County'deki yerel tutuklama olayı, video kanıtı ve savcının talebi doğrultusunda soruşturulacak" dedi.

Crawford County Şerifi Jimmy Damante pazar akşamı yaptığı açıklamada, Arkansas eyalet polisinin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğünü söyledi ve üç polisin görevden alındığını açıkladı.

Damante, "Tüm çalışanlarımı eylemlerinden sorumlu tutuyorum ve bu konuda uygun önlemleri alacağım." dedi.

Polis raporuna göre, kimliği belirlenmeyen şahıs pazar sabahı Mulberry'de bir market çalışanını tehdit etti. 3 polis tarafından darp edildiği görülen şahsın hastaneye kaldırıldı ifade edildi.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.