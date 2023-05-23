Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Emlak

ABD'de yeni konut satışları nisanda beklentileri aştı

ABD'de yeni konut satışları, nisanda aylık bazda yüzde 4,1 artışla 683 bine çıkarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti

Giriş: 23.05.2023 - 18:09 | Güncelleme: ABONE OL
ABD'de yeni konut satışları nisanda beklentileri aştı
AA

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan ayına ait yeni konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülkede yeni konut satışları, mevsim etkilerinden arındırılmış olarak nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 4,1 artarak 683 bine çıktı. Piyasa beklentilerini aşan yeni konut satışlarının bu dönemde 663 bin olması öngörülüyordu.

Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıkan yeni konut satışları, martta yüzde 4 artarak 656 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

Ülkede yeni konut satışları, nisanda bir önceki yılın aynı dönemine göre de yüzde 11,8 arttı.

ABD'de geçen ay satışa çıkan yeni konutların medyan satış fiyatı ise bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 8 düşerek 420 bin 800 dolara geriledi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Feci kaza! Nehre düşen kamyonun sürücüsü akıntıda kayboldu
Feci kaza! Nehre düşen kamyonun sürücüsü akıntıda kayboldu
Bahçeli'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi vurgusu
Bahçeli'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi vurgusu
Kızı için at üstünde 5 gün yolculuk yaptı
Kızı için at üstünde 5 gün yolculuk yaptı
65 yıldır bitmeyen aşk!
65 yıldır bitmeyen aşk!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.