08 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD'de Stephanie Grisham'dan boşalan Beyaz Saray sözcülüğüne, Başkan Donald Trump'ın Seçim Kampanyası Sözcüsü Kayleigh McEnany'in atandığı bildirildi.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, dün Stephanie Grisham'ın görevinden ayrılmasıyla boşalan Beyaz Saray sözcülüğü görevine Kayleigh McEnany getirildi.
Bir dönem CNN televizyonunda yorumculuk yapan 31 yaşındaki McEnany, 2017'de Cumhuriyetçi Parti Ulusal Komitesi sözcülüğü görevine getirilmişti.
McEnany, geçen yıl şubat ayında Trump'ın Seçim Kampanyası sözcülüğüne atanmıştı.
BEYAZ SARAY BASIN EKİBİNE İKİ ATAMA DAHA
Açıklamada, Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Alyssa Farah'ın da Stratejik İletişim Direktörü olarak atandığı kaydedildi.
Ayrıca, geçen hafta görevine başlayan Trump'ın Özel Kalem Müdürü Mark Meadows'un Başdanışmanı Ben Williamson'ın da Beyaz Saray ekibine katıldığı belirtildi.
Williamson, Beyaz Saray'da İletişim Başdanışmanlığı görevine getirildi.
Trump yönetimindeki ilk Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sean Spicer, ilk basın toplantısına 2 saat geç kalmış ve muhabirlere karşı adeta bir savaş başlatmıştı. Spicer, bu görevi sadece 182 gün yürütebilmişti.
Spicer'dan sonra koltuğa oturan ve Beyaz Saray Sözcülüğünü yaklaşık 2 yıl yürüten Sarah Sanders'ın geçen yıl haziranda görevinden ayrılmasının ardından yerine atanan Grisham, görevi boyunca hiç basın toplantısı yapmamış, bu kararı ile sık sık eleştirilmişti.
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